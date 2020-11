Storie come quella di Zachary vengono raccontate con la speranza di sensibilizzare le persone riguardo i maltrattamenti e gli abbandoni degli amici a quattro zampe. Recentemente, la polizia di Wilkes-Barre, in Pennsylvania, ha arrestato una ragazza di 19 anni, accusata di aver abbandonato il suo cane. La persona che avrebbe dovuto amarlo e proteggerlo, ha scelto di disfarsi di lui e l’ha fatto nel peggiore dei modi.

Credit: Blue Chip Farm Animal Refuge/Facebook

Paige Sokolas, questo il nome della giovane, è accusata di aver lanciato il povero cane dalla sua macchina. Davanti alla richiesta di spiegazioni delle autorità, la 19enne ha spiegato di aver agito così, poiché non era felice del comportamento dell’animale. Zachary era per lei un cane troppo aggressivo.

Fortunatamente, il cucciolo è sopravvissuto al suo orribile gesto ed è stato salvato dai volontari del rifugio Blue Chip Animal Rescue. Oggi si trova nelle mani di questi angeli, che gli stanno assicurando le cure di cui ha bisogno e, quando sarà pronto, cercheranno un’altra famiglia disposta a prendersi cura di lui.

Credit: Blue Chip Farm Animal Refuge/Facebook

Abbiamo bisogno di altro tempo per le cure veterinarie e per imparare a conoscerlo. Vogliamo sottoporlo anche ai test comportamentali, per valutare quale sia la casa migliore per lui e che meglio si adatta alle sue esigenze. Viene da una lunga storia di abusi, che hanno fatto perdere in lui la fiducia negli esseri umani e lasciato profondi segni. Prima di affidarlo a qualcuno, dobbiamo essere certi che sia pronto.

L’ex proprietaria di Zachary in attesa del processo

Credit video: Kristin Fino – YouTube

L’ex proprietaria di Zachary dovrà ora rispondere dell’accusa di crudeltà verso gli animali ed è in attesa di un processo.

La storia di questo cane ha scatenato la rabbia di migliaia di persone in tutto il mondo e in molti stanno protestando, con la speranza che la legge faccia giustizia. In molte parti del mondo, gli animali non sono tutelati come gli esseri umani e purtroppo le leggi sono poco severe.

Credit: Blue Chip Farm Animal Refuge/Facebook

I volontari hanno deciso di raccontare quanto accaduto e di diffondere le immagini di questo cane, per sensibilizzare le persone davanti agli abbandoni e ai maltrattamenti. Esistono posti come i rifugi, che accolgono i cani e regalano loro una seconda possibilità di vita. Allora perché gettarli per le strade con tanta crudeltà?

Se sentiamo il bisogno di non poterci più occupare del nostro cane, possiamo affidarlo nelle mani di questi ragazzi. Anche in pieno anonimato.