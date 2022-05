Le zecche nei cani sono un problema che non devi sottovalutare. I piccoli parassiti colpiscono i nostri animali domestici in diverse zone del corpo. Non sono presenti solo sulla pelliccia, ma possono comparire anche in bocca. Colpiscono maggiormente nei mesi estivi e sono un pericolo da combattere con tutte le nostre forze, per il bene di Fido.

Fonte foto da Pixabay

Le zecche dei cani sono dei piccoli parassiti simili a ragni che si nutrono del sangue degli animali domestici. Sono molto pericolose e possono trasmettere diverse malattie al cane: anemia, Rickettsiosi, Anaplasmosi e molte altre. Si diffondono in estate complice anche una maggiore vita all’aria aperta.

Rimangono immobili nell’erba in attesa di una vittima da attaccare, posizionandosi sulla loro cute e prelevando il sangue. Non causano dolore e possono nascondersi anche molto bene. Bisogna controllare le parti del corpo dove la pelle è meno spessa.

Sintomi delle zecche nei cani

Come abbiamo già sottolineato in precedenza, quando le zecche mordono la pelle degli animali non provocano dolore. Questo perché iniettano una sostanza anestetizzante che impedisce animali di accorgersi della loro presenza.

In seguito al morso e alla loro presenza sulla cute di Fido, le zecche possono provocare alcuni sintomi da tenere sempre sotto controllo:

prurito soprattutto nel collo e nelle orecchie

arrossamento

eritema

sanguinamento

paralisi nei casi gravi

Zecche nei cani, cosa fare

Controllare regolarmente zampe, coda, bocca, orecchie e collo è fondamentale per intervenire in tempo. Meglio controllare anche collari e accessori che Fido indossa solitamente, per essere sicuri che le zecche non si nascondano anche lì. Anche in bocca possono trovare un riparo sicuro, tra gengive e denti.

Se hai notato qualcosa di strano e di anomalo, contatta subito il medico veterinario, da sentire anche preventivamente per evitare di incappare nelle zecche che, come abbiamo visto, possono causare problemi di salute anche molto gravi agli animali domestici.