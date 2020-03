Zeus l’amorevole pitbull Zeus aveva messo a rischio la propria vita per salvare quella di una sua amica

Alcuni cani sono allevati per svolgere compiti istintivi e mantenere gli altri al sicuro, mentre altri sono eroi naturali pronti ad intervenire e salvare la giornata qualunque sia il costo. Zeus aveva solo 8 mesi quando il suo istinto di pericolo iniziò a svilupparsi. Le sue azioni lo hanno portato a sacrificare la propria vita e sebbene una coppia pianga la sua perdita, gli saranno sempre grati per aver protetto i suoi figli.

Il cucciolo di pitbull era fuori a giocare nel giardino della casa di famiglia nella Contea di Sumter, in Florida, quando ha iniziato a recitare in modo strano. Cominciò a tirare qualcosa con i denti come se fosse una corda per tirarlo fuori. Poi si sdraiò e cominciò a sentirsi male.Il figlio non si era accorto che un serpente corallo si stava avvicinando a lui, ma l’eroico Zeus era saltato per proteggerlo.

I serpenti di corallo sono altamente tossici e un morso può causare la paralisi dei muscoli respiratori della vittima. Di solito, si tratta di un lieve dolore, ma entro poche ore si può verificare insufficienza respiratoria.

“Improvvisamente, ha iniziato ad attaccare il serpente che era vicino a mio figlio e lo ha morso quattro volte. Quando l’ho visto entrare, ho saputo che era successo qualcosa ed è stato traumatico perché mi sono reso conto che stava morendo “, ha detto padre Gary Richardson .Madre Gina portò Zeus dal veterinario mentre il padre stava a casa con i bambini. “Pensavamo che l’anti-veleno avrebbe funzionato”, ha aggiunto Gary.

Nonostante agisse rapidamente per i morsi di serpente e portasse immediatamente Zeus dal veterinario, morì di veleno di serpente.

Gina ha detto che la razza pitbull ha una cattiva reputazione, ma se sono aggressivi di solito è perché sono maltrattati e hanno aggiunto: “Se li tratti bene, ti darebbero la vita. Devo la vita di mio figlio. ”