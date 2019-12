Zhuang l’elefantino Zhuang l'elefantino separato dalla madre

La bellezza del regno animale può lasciarci senza fiato ma a volte possono anche esserci degli atti di crudeltà, come nel caso degli elefanti, abbiamo visto molti esempi di madri elefanti che hanno rischiato la vita per proteggere i loro piccoli. Gli elefanti hanno il periodo di gestazione più elevato nel grembo materno poiché rimangono 22 mesi all’interno della madre prima di partorire.

D’altra parte, gli elefanti nascono ciechi e quindi il legame tra la madre e la prole non è solo forte ma assolutamente necessario per la loro sopravvivenza.

Quando Zhuang nacque nella Riserva naturale degli animali selvatici di Shendiashan in Cina, sua madre cercò di ucciderlo, quindi il personale fu costretto a separarli. Nonostante il pericolo di stare con lei, la separazione le causò un immenso dispiacere: il piccolo elefante pianse per cinque ore. Quando il piccolo elefante è nato nel 2013, sua madre lo ha rifiutato immediatamente dopo il parto. Il personale di riserva ha pensato che fosse un incidente, quindi hanno rimosso il bambino per curare le ferite. Quando ha riunito Zhuang con sua madre, ha provato a ucciderlo di nuovo. Ciò ha costretto il personale a separarlo definitivamente da sua madre.

Nonostante le ore di amore fornite dallo staff, Zhuang era veramente giù. Un dipendente ha commentato: il piccolo elefante era molto triste e pianse per cinque ore fino a quando non siamo intervenuti per confortarlo.

Non poteva sopportare di essere separato da sua madre e che era lei a cercare di ucciderlo. ” Si sono presi cura di lui amorevolmente, ma lui continuava a cercare la sua mamma.