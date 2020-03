Ziggy il cane che ha passato la sua vita legato ad un mattone di cemento Ziggy il cane che ha passato la sua vita legato ad un mattone di cemento, ha avuto un bellissimo lieto fine..

Ziggy è un dolce cagnolino, che purtroppo non ha avuto un inizio di vita molto facile. L’unica cosa che conosceva era il cortile della sua abitazione. Quelli che dovevano essere i suoi amici umani, lo avevano legato ad un mattone di cemento e lui non aveva la possibilità, ne di correre, ne di giocare.

I volontari di PETA, appena sono venuti a conoscenza della sua situazione, hanno deciso di intervenire in fretta, ma quando sono arrivati da quelle persone, nulla è stato come credevano.

Gli hanno chiesto di poter portare via il cucciolo, ma loro si sono sempre rifiutati. Non avevano intenzione di lasciarlo andare.

Per questo motivo, i ragazzi non avevano altra scelta, che andarlo a trovare tutti i giorni, con la speranza che quelle persone un giorno potessero cambiare idea.

Alla fine, la loro perseveranza è stata ripagata. Questo perché, una mattina uno dei volontari è andato fuori quell’abitazione e quello che doveva essere l’amico umano di Ziggy, aveva deciso di mandarlo via.

Infatti, il ragazzo quando ha saputo questa bellissima notizia, ha preso il cucciolo tra le braccia e lo ha portato via, senza rifletterci nemmeno per un secondo. E’ stata una notizia incredibile anche per tutti i suoi amici, che ne sono rimasti a bocca aperta.

Ziggy, subito dopo, è stato visitato dal veterinario. Ha avuto tutte le cure di cui aveva bisogno ed è riuscito a trovare anche la famiglia perfetta, molto in fretta. Una donna, si è subito fatta avanti per adottarlo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Oggi, il cucciolo vive con la sua nuova famiglia, ha un fratellino a quattro zampe con cui poter giocare, chiamato Cheddar ed ora può godersi tutto ciò che non ha avuto nel suo triste passato.

Ogni cane merita di avere un bellissimo lieto fine. Nessuno cagnolino dovrebbe vivere la propria vita legato ad una catena.

