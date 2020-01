Zoo di Krefeld, gorilla ucciso con un mitra dopo che l’eutanasia ha fallito Gorilla sopravvissuto all'incendio dello zoo di Krefeld aveva ustioni gravi: i veterinari lo addormentano, l'eutanasia fallisce. E viene ucciso a colpi di pistola.

Un gorilla dello zoo di Krefeld che era sopravvissuto a un incendio scoppiato nella serra dedicata alle scimmie durante la notte di Capodanno, aveva ferite troppo gravi per poter sopravvivere. Così i veterinari hanno deciso di addormentarlo per sempre. L’eutanasia fallisce. E decidono di ucciderlo a colpi di arma da fuoco.

Allo zoo di Krefeld, in Germania, nella notte di Capodanno un terribile incidente ha causato delle vittime nella zona riservata alle scimmie. Una lanterna cinese, lanciata in aria per festeggiare l’ultimo giorno d ell’anno 2019, ha scatenato un incendio terrificante nella loro serra. Solo due esemplari sono riusciti a salvarsi dal terribile incendio.

Nel rogo era morto anche Massa, il gorilla di pianura occidentale più anziano, che era sopravvissuto 48 anni. All’indomani della tragedia, molte persone si erano recate allo zoo a rendere omaggio alle vittime e a incoraggiare chi ce l’aveva fatta. A riuscire a sopravvivere un gorilla maschio e un’esemplare femmina di orangutan. Fin dall’inizio le loro condizioni sono apparse disperate, ma la speranza era che si potessero salvare.

Il gorilla maschio, però, aveva ustioni troppo gravi, così i veterinari, visto che non potevano curarlo, avevano deciso di addormentarlo per sempre, per risparmiargli almeno dolore e altre atroci sofferenze. Una decisione sofferta, ma presa per il suo bene, perché non si poteva fare altro per lui.

I medici veterinari hanno dunque disposto l’eutanasia per il gorilla, ma qualcosa è andato storto. I farmaci non hanno sortito l’effetto desiderato e il gorilla non si è addormentato. Per risolvere la situazione, le autorità hanno preso una decisione che ha fatto discutere. Hanno autorizzato un poliziotto a ucciderlo con una mitraglietta. Ucciso da colpi di arma da fuoco.

La notizia, riportata dall’Associated Press che cita l’agenzia tedesca Dpa, sta facendo il giro del mondo, sollevando molte polemiche per il trattamento riservato al povero gorilla.