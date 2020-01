Zuzu il cane infelice Zuzu era stato lasciato in un rifugio per cani

Zuzu, un cane meraviglioso,era stato lasciato nel canile dai suoi precedenti proprietari in quanto non potevano più tenerlo. Lui aveva trovato un amico all’interno del canile, era un pastore tedesco proprio come lui. Passavano tutte le giornate assieme e condividevano lo stesso box all’interno del canile.Con il passare del tempo l’amico di Zuzu, che era già molto anziano, purtroppo raggiunse il ponte degli animali, in quanto fù colpito da una brutta malattia. Zuzu era disperato, non mangiava e non beveva più, era rimasto solo all’interno del canile. Un giorno mentre era fuori con i volontari del rifugio, ha notato quella che pensava essere la sua nuova famiglia. Corse e saltò felicemente verso il recinto, e ogni momento fu filmato dal volontario che poi pubblicò il video sui social. Quindi, non ci saranno più lacrime per il pastore tedesco di due anni, Zuzu, che ha finalmente trovato una nuova casa. Quando Enter Russ e Judith Gallo hanno appena visto il video di Zuzu, hanno deciso di cercare un compagno per il loro cane solitario che aveva appena perso il suo ex compagno ed hanno deciso di trovarlo all’interno dello stesso canile dove hanno adottato Zuzu. Una volta trovato lo hanno portato a casa con loro dove con Zuzu formano una bellissima unica famiglia. Bisogna cercare di andare più spesso nei canili a liberare i poveri cani che per troppo tempo rimangono chiusi li dentro in condizioni pessime. Ogni volta che sentiamo il bisogno di dare amore e volere un cane o vogliamo regalarlo non dobbiamo comprarlo e alimentare un buisness che non ha mai fine, ma dobbiamo andare in canile e prendere qualche bel cucciolone o meglio ancora un cane anziano e donargli tutto l’amore possibile in quanto hanno già sofferto tanto e meritano solo di passare il resto della loro vita tra l’amore ed il benessere dei loro possibili nuovi padroni.

