Bonus genitori separati, i dettagli sui requisiti e come richiederlo all’Inps: tutto quello che devi sapere

Si tratta di un modo di riparare ai "danni" causati dalla pandemia. Per il bonus genitori separati (ma anche divorziate o non conviventi) si può fare richiedere fino al 31 marzo 2024.

L’attenzione del bonus va alle coppie separate, divorziate o non conviventi. Si può fare domanda fino al 31 marzo 2024, ma non è così semplice ottenerlo. Il governo, tramite le amministrazioni pubbliche, ha avviato le procedure per permettere ai cittadini di richiedere il “bonus genitori separati”. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio e quali requisiti servono.

La misura è rivolta alle famiglie a basso reddito in cui uno dei genitori non è riuscito a versare l’assegno di mantenimento all’altro a causa delle difficoltà economiche. Si pensa, in particolare, a quelle legate alla pandemia da Covid-19.

Le richieste per ottenere il bonus possono essere presentate già ora e le piattaforme adibite resteranno aperte fino al 31 marzo 2024. L’importo del bonus genitori separati può variare in base alla somma non pagata, con un massimo raggiungibile di 800 euro.

Per poter richiedere il bonus genitori separati, che si applica anche alle coppie divorziate o non conviventi, è necessario soddisfare alcuni requisiti. Il genitore richiedente deve avere un reddito inferiore a 8.174 euro e, nel periodo dell’emergenza Covid, deve aver convissuto con figli minorenni o maggiorenni con disabilità grave. Durante la pandemia, non deve aver ricevuto l’assegno di mantenimento al quale aveva diritto a causa dell’inadempienza dell’altro genitore.

Se l’altro genitore ha interrotto, sospeso o ridotto la sua attività lavorativa per almeno 90 giorni dall’8 marzo 2020, o se nel 2020 ha avuto un reddito inferiore del 30% rispetto al 2019, ciò rientra in una condizione considerata di “difficoltà economica”. Ciò, dunque, giustificherebbe l’incapacità di pagare il mantenimento. In questo caso, quindi, lo Stato può intervenire, anche se in ritardo di diversi anni, per compensare il danno.

L’importo del bonus genitori separati dipende dall’ammontare dell’assegno di mantenimento non versato, con un massimo di 800 euro al mese. Il pagamento avviene in un’unica soluzione, con un massimo di dilazione in dodici mensilità. L’erogazione proseguirà fino a esaurimento dei fondi. Il governo, infatti, ha stanziato complessivamente solo 10 milioni di euro, una cifra che probabilmente non coprirà tutti i casi di aiuto richiesti. L’Inps si occuperò di processare le richieste e di effettuare i pagamenti.