Che fine ha fatto Marco Bellavia, conduttore di Bim Bum Bam ed ex di Paola Barale

Che fine ha fatto Marco Bellavia? Vi ricordate il conduttore dello storico contenitore per bambini Bim Bum Bam, che per qualche tempo è stato anche fidanzato con Paola Barale? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla sua carriera di ieri e di oggi.

Marco Bellavia è nato a Milano il 9 dicembre del 1964. Conduttore televisivo, autore e attore italiano, ha iniziato la sua carriera, terminato il liceo, come modello, mentre era anche iscritto al corso di laurea in Scienze geologiche presso la facoltà di Scienze naturali dell’Università degli Studi di Milano. Non ha mai terminati gli studi universitari.

Nel 1986 ha fatto parte del cast della serie tv Love Me Licia, nei panni di Steve, per poi continuare in tutti i telefilm successivi della serie tranne che in Teneramente Licia. Ben presto è diventato molto popolare, tanto da aggiudicarsi il ruolo di conduttore dei più importanti programmi per ragazzi di Mediaset, Bim Bum Bam e Ciao Ciao.

Dal 1992 al 1995 ha fatto parlare di se anche per la sua relazione con Paola Barale. Nel 1996 ha realizzato per Fininvest la sit-com La pattuglia della neve e nel 2000 ha condotto Robot Wars. Nel 2001 e per due stagioni ha fatto parte di Forum, mentre l’anno seguente era un piccione viaggiatore di Stranamore.

Dal 2006 al 2008 ha collaborato con Telenova nella realizzazione di alcuni problemi, mentre nel 2009 era autore per Canale Italia. Nel 2006 è uscito un po dal mondo dello spettacolo e l’anno seguente è diventato papà di Filippo: la relazione con la mamma di suo figlio, Elena Travaglia, è durata poco.

Nel 2010 ha aperto una piccola agenzia pubblicitaria e ha scritto la sceneggiatura di un film, Avevo sei anni e mezzo, incentrato sulla pedofilia e destinato ai bambini, che però ancora non è stato prodotto. Recentemente è stato ospite di Barbara D’Urso dove ha raccontato il suo passato.