Coronavirus: ipotesi sulla sopravvivenza del virus nell’aria CORONAVIRUS: gli studiosi espongono le prime ipotesi: "il coronavirus sopravvive nell'aria per 3 ore"

La notizia sta sbalzando ovunque negli ultimi giorni. Sono stati effettuati diversi studi riguardo il Coronavirus, che ormai si è diffuso in tutto il mondo. Se fino ad ora, si riteneva che potesse essere trasmesso da persona a persona, soltanto attraverso la tosse, lo starnuto o la saliva, sembrerebbe che gli ultimi risultati, attestino che il virus sia in grado di sopravvivere nell’aria.

Non è ancora nulla di confermato e gli studiosi stanno cercando di approfondire la questione. Se così fosse, si prenderà in considerazione l’obbligo per tutti, di indossare la mascherina.

Tra gli studi, c’è quello effettuato dagli scienziati del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, pubblicato su MedrXiv, dove viene attestato che il virus può sopravvivere nell’aria fino a 3 ore.

Anche gli scienziati guidati dal professor Neeltje Van Doremalen, dopo aver effettuato diversi studi, hanno confermato la teoria.

La notizia è stata pubblicata anche sul New England Journal of Medicine, dove è stato spiegato che lo studio è stato effettuato nebulizzando il virus ed è stato dimostrato, che anche se la quantità si riduce di molto, riesce a sopravvivere per poche ore.

Questi risultati sono soltanto le prime ipotesi, ci vorranno settimane o addirittura mesi, prima di avere un’effettiva certezza.

Dopo queste prime notizie, anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità, si è dichiarata pronta a rivedere le misure guida.

Sull’argomento è intervenuto però l’Istituto Superiore di Sanità, precisamente il presidente Silvio Brusaferro, che ha dichiarato: “non abbiamo evidenze per dire che il virus circola per aria, ma per quanto oggi sappiamo, si conferma che le trasmissioni per droplet a contatto sono le principali, che veicolano infezioni soprattutto in comunità. Per via aerea era noto in determinati contesti e con determinate procedure, soprattutto in ambito sanitario. Al di fuori degli ambienti chiusi certamente non possiamo escluderlo”.

Il consiglio per adesso, dagli Usa, fino ad ulteriori approfondimenti, è quello di indossare preferibilmente la mascherina.