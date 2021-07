Non è raro sentire storie di persone dichiarate morte che all’improvviso si risvegliano. Ed è successo di nuovo in Spagna. Un detenuto dichiarato morto in cella si è svegliato all’obitorio pochi istanti prima che il medico legale procedesse con l’autopsia sul corpo. La storia è stata raccontata dal Daily Mail che racconta come l’uomo Gonzalo Montoya Jimenez, detenuto in un penitenziario delle Asturie, era stato dichiarato morto a tutti gli effetti e come da prassi trasferito presso l’istituto di medicina legale.

Fonte: Google

Il patologo aveva preparato già tutto e aveva addirittura afferrato il bisturi. All’improvviso si è accorto però che qualcosa non andava. Trattenendo a fatica un grido di terrore e arrestandosi di colpo prima di procedere oltre. Jimenez ha cominciato ad ansimare e il medico ha immediatamente chiesto aiuto. Ora si trova ricoverato in ospedale per accertamenti e tenuto piantonato dagli agenti della guardia civil.

Fonte: Google

Resta da capire come sia stato possibile che l’uomo sia stato dichiarato morto. In carcere il detenuto non era presente a un appello ed è stato trovato nella sua cella in stato di incoscienza su una sedia. I due medici presenti nella struttura in quel momento sono arrivati sul posto, lo hanno controllato e hanno subito pensato che fosse morto, dando per scontato che nella loro diagnosi non potesse esserci alcun errore.

Dichiarato morto si risveglia poco dopo: accertamenti sul caso in corso

Anche il medico legale giunto sul posto ha accertato la morte di Jimenez e il suo corpo era stato messo in un sacco per cadaveri pronto per essere trasferito all’Istituto di Medicina Legale di Oviedo per l’autopsia. Qui l’incredibile risveglio.

Fonte: Google

“Non posso commentare ciò che è accaduto all’Istituto di medicina legale, ma tre medici hanno visto segni clinici della morte, al momento non è ancora chiaro perché tutto questo sia accaduto” – ha affermato un portavoce del servizio penitenziario spagnolo. Davvero una storia incredibile.