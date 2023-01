Il giorno che nessuno avrebbe mai voluto che arrivasse, è invece arrivato. Nelle prime ore di questa mattina, si è infatti diffusa la notizia della scomparsa di Gianluca Vialli. L’ex calciatore si è spento a soli 58 anni, dopo 5 anni di dura lotta contro un tumore al pancreas che alla fine l’ha sconfitto.

Sono settimane difficilissime per gli appassionati di calcio. Questo periodo nerissimo si è aperto lo scorso 16 dicembre, quando ad andarsene per sempre era purtroppo toccato a Sinisa Mihajlovic. Per tre anni aveva lottato contro la leucemia.

Due settimane più tardi, poco prima di Capodanno, se ne è andato Pelé. LA stella del calcio mondiale è deceduto a 82 anni per un tumore al colon che lo ha debilitato fino alla scomparsa.

Oggi, sabato 6 gennaio, da Londra è arrivata un’altra notizia drammatica che purtroppo riguarda uno dei personaggi del calcio italiano più importanti degli ultimi decenni.

All’età di soli 58 anni, dopo aver lottato per cinque anni contro un tumore al pancreas, si è spento Gianluca Vialli. Quello che lui stesso aveva definito “ospite indesiderato” alla fine lo ha sconfitto.

Gli ultimi giorni di Gianluca Vialli

Poco dopo la scomparsa di Mihajolovic, che di Vialli era un grande amico, da Londra era arrivata la notizia di un nuovo ricovero dell’ex attaccante di Juve, Samp, Chelsea e nazionale italiana.

Lui stesso aveva annunciato che avrebbe dovuto prendersi una pausa dai suoi impegni professionali da capo delegazione della nazionale italiana, per concentrarsi alle sue cure. In un comunicato, aveva detto:

Al termine di una lunga e difficoltosa ‘trattativa’ con il mio meraviglioso team di oncologi ho deciso di sospendere, spero in modo temporaneo, i miei impegni professionali presenti e futuri.

Negli ultimi giorni dell’anno si era poi parlato di un suo peggioramento. E la visita della anziana madre, partita da Cremona alla volta di Londra, non aveva fatto altro che spaventare ancor di più i suoi tifosi.

Vialli aveva sposato nel 2003 la bellissima Cathryn White-Cooper, con la quale viveva a Londra, città in cui era rimasto a vivere fin da quando aveva indossato la maglia del Chelsea. Oltre a lei, lascia le sue due figlie, Olivia e Sofia.