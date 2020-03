Guido Bertolaso ricoverato al San Raffaele di Milano per Coronavirus Guido Bertolaso è ricoverato al San Raffaele di Milano, ieri ha scoperto di essere positivo al Coronavirus, oggi arriva la notizia del ricovero

Guido Bertolaso è ricoverato al San Raffaele di Milano, nella tarda serata di ieri, l’ex capo della protezione civile aveva scoperto di essere positivo al Coronavirus e l’aveva annunciato con un post su Twitter:

“Sono positivo al COVID-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento.

Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia”

L’ex capo della Protezione Civile, 70 anni appena compiuti, è stato chiamato dal Presidente della Lombardia Attilio Fontana come consulente per curare il progetto del nuovo reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano e proprio lì ora sembra essere ricoverato, alcune fonti sostengono che il ricovero è avvenuto in via precauzionale e che non sarebbe intubato, ma aspettiamo notizie maggior per poterne dare conferma

Anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è stato a contatto con Guido Bertolaso, ma non si metterà in isolamento: “Ho visto Bertolaso solo due minuti, non torno in quarantena“

Oggi inoltre Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento di Protezione Civile, ha annunciato di avere sintomi febbrili ed è stato sottoposto al tampone per COVID-19. Proprio due giorni fa il Capo della Protezione Civile aveva eseguito un tampone ed era risultato negativo, ma ora si attendono i risultati del secondo

Notizia in aggiornamento