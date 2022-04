Un malore in mattinata, il trasferimento in ospedale e il cesareo d'urgenza per salvare la bimba: Ilaria Callegari si è poi spenta in serata

Si chiamava Ilaria Callegari la donna di 33 anni morta ieri, martedì 26 aprile, all’ospedale di Padova. La donna aveva avuto un malore la mattina prima ed essendo all’ottavo mese di gravidanza, i medici avevano scelto di praticare un cesareo per far nascere la bimba. La neonata è sopravvissuta, ma la neo mamma non ce l’ha fatta.

Desire Baldi, Diego Inversi e Massimiliano Travascio, rispettivamente di 19, 33 e 37 anni, sono le vittime degli incidenti stradali avvenuti nel week end festivo appena trascorso.

Ma in Veneto è capitata un’altra immane tragedia che nulla ha a che vedere con le strade.

Ilaria, intorno alle 10:00 del mattino di domenica 25 aprile, si trovava in un bar di San Pietro Viminario, quando ha accusato un malore e si è accasciata a terra.

I soccorritori medici, giunti prontamente sul posto, vedendo che la donna era in stato interessante e che la situazione appariva già grave, hanno optato per far intervenire l’elisoccorso. Elicottero che ha trasportato subito la 33enne all’ospedale di Padova.

Li i medici hanno individuato due distinti arresti cardiocircolatori e, per quel motivo, hanno scelto di intervenire con un cesareo per far nascere la bimba con un mese di anticipo.

La bimba, ricoverata nel reparto di rianimazione ha mostrato subito buoni segnali ed è sopravvissuta. Inizialmente, li aveva mostrati anche la neo mamma. Poi, in serata, il cuore di Ilaria Callegari si è fermato di nuovo e non è ripartito più.

Le parole drammatiche della sorella di Ilaria Callegari

Non è chiaro da cosa sia stato causato il malore che alla fine ha spezzato la vita di Ilaria. L’autopsia probabilmente farà maggiore chiarezza.

Il marito, carabiniere in missione all’estero, appresa la notizia del malore della consorte si è subito messo in viaggio per Padova.

Nelle ore successive al decesso della donna, la sorella di Ilaria ha affidato ai social una toccante lettera di addio che ha commosso il web. Eccone un estratto: