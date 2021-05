Pasquale e Chiara non ce l’hanno fatta. La coppia, originaria di Caserta, ha perso la vita in un incidente mortale in Toscana, che ha coinvolto l’auto dove viaggiavano. Lui era un sottoufficiale dell’esercito di 37 anni, mentre lei un’insegnante di 33 anni. Il cordoglio del sindaco di Casagiove che ricorda una coppia piena di vita.

Pasquale Vozza e Chiara Esposito vivevano insieme a Cremona. Nel pomeriggio di domenica 9 maggio 2021 stavano rientrando al loro domicilio, quando all’improvviso sono stati vittime di un incidente lungo l’arteria autostradale Perugia-Bettolle, poco lontano da Arezzo.

L’auto su cui viaggiavano il sottoufficiale dell’Esercito 37enne e la compagna, un’insegnante di 33 anni, all’improvviso si è ribaltata. L’uomo è morto sul colpo, mentre la donna ha riportato lesioni gravi. A nulla sono valsi i tentativi dei medici dell’ospedale di salvarle la vita.

Sul caso indagano gli agenti di polizia, intervenuti per i rilievi del caso insieme ai soccorritori del 118. Bisogna capire per quale motivo ha avuto luogo il tragico incidente che ha ucciso la coppia.

Il cordoglio della comunità di Casagiove

Nel Comune del Casertano tutti ricordano la coppia. Pasquale era anche il nipote del sindaco della città, Giuseppe Vozza, che ha voluto ricordare così i due fidanzati.

Oggi un triste destino di ha privato di Pasquale e Chiara: la tragica morte di due giovani lascia increduli. Il primo pensiero è per loro, per l’interruzione del loro progetto di vita, poi per i loro genitori, per lo sforzo che dovranno fare per sopravvivere, poi per i fratelli, poi per i parenti come me , ed infine per tutti quelli che li hanno conosciuti e ne hanno apprezzato le doti. Pasquale e Chiara li ricordiamo tutti come ragazzi che amavano la vita, erano belli, sorridenti, forti, vivaci, pieni di energia e combattivi. Sono certo che il verde dei Suoi pascoli lassù saprà accoglierli e coccolarli dolcemente.

Anche il Comune di Casagiove si stringe alla famiglia in lutto: