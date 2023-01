La triste vicenda della piccola Patrizia Rio ha sconvolto l’intera Italia. Ha perso la vita, a soli quattro anni, nel giorno dell’Epifania, dopo che una vettura l’ha investita vicino al cancello della sua casa.

Una donna alla guida della sua Fiat 600 non è riuscita ad evitarla, trascinandola per diversi metri.

Dopo aver realizzato cosa era appena accaduto, la cinquantunenne è subito scesa dall’abitacolo e nella disperazione totale, ha cercato di salvare la bambina.

In seguito, secondo alcune informazioni riportate dalle testate giornalistiche locali, avrebbe dato la sua vettura ai genitori per permettere loro di trasportare la piccola Patrizia Rio in ospedale. Avrebbe anche cercato di raggiungerli, ma le forze dell’ordine l’avrebbero fermata e portata in caserma.

La donna avrebbe raccontato che la piccola sarebbe sbucata davanti alla vettura all’improvviso, mentre la famiglia afferma che la bambina era tenuta per mano da un parente. Gli inquirenti stanno indagando e per adesso l’automobilista è accusata di diritto stradale.

Oggi la donna ha voluto mandare un messaggio ai genitori, attraverso i giornali e i social. Non riesce a darsi pace, non riesce a smettere di pensare a quella bambina di 4 anni.

Sono distrutta e vorrei abbracciare i genitori della bambina. Dare la mia vita pur di far ritornare la piccola Patrizia. Non riesco a darmi pace per quanto accaduto, è stata una tragica inevitabile fatalità. Sono distrutta e vorrei abbracciare i genitori della bambina, non so se avrò modo di incontrarli ma voglio far sapere loro che il loro dolore è anche il mio.

La piccola Patrizia si è spenta per sempre non appena arrivata in ospedale. Gli agenti sono dovuti intervenire all’interno del pronto soccorso, dopo la disperazione della famiglia. Alcuni parenti hanno distrutto diversi vetri.

La comunità di Termini Imerese è distrutta. Il giorno prima, la famiglia Rio aveva festeggiato l’arrivo di una sorellina con un baby shower. Dopo l’accaduto, la mamma incinta sotto shock, è stata ricoverata in ospedale.