Angoscia a Padova per una mamma scomparsa con il figlio 11enne. A lanciare l’appello è il papà di Antonio G., adolescente di origine padovane rapito da Franziska T., la madre 34 anni: il ragazzo è stato rapito ad Hannover, in Germania, dove vive con il padre di 52 anni, nato anche lui a Padova. Il ragazzo si trovava in vacanza con la donna, che è separata dal marito con il quale non vive più insieme da tempo.

Tra l’uomo e la donna ci sono problemi legati proprio sull’affidamento di Antonio. Per l’ultima volta è stato visto insieme alla mamma il 3 settembre scorso a Vahrenwald, quartiere di Hannover, città tedesca. Dopo un paio di giorni il papà ha chiamato la polizia.

L’uomo 52enne non avendo più notizie dall’ex moglie e dal figlio si è preoccupato e ha contattato gli agenti della città tedesca. Immediatamente la polizia ha iniziato le ricerche, chiedendo a tutti i residenti di fornire informazioni nel caso in cui avessero visto qualcosa.

La preoccupazione è alta, perché sono già passati diversi giorni. La polizia di Hannover non esclude che possa essere successo qualcosa di terribile al ragazzo e ha anche dichiarato che non si esclude che sia in pericolo di vita, definendo la coppia ufficialmente dispersa.

La mamma ha sofferto in passato di problemi psicologici e potrebbe aver preso decisioni terribili vista la situazione che la famiglia vive proprio per quello che riguarda l’affidamento del ragazzino di 11 anni. Ma potrebbero anche essere semplicemente in viaggio.

Mamma scomparsa con il figlio 11enne: la disperazione del padre

Il 3 settembre scorso il papà avrebbe dovuto riabbracciare il figlio dopo la vacanza con la madre, come da accordi presi in seguito alla separazione. Ma da allora non ha più notizie del ragazzino.

Antonio è alto circa un metro e 45, ha i capelli biondi e gli occhi azzurri. Ha spesso uno zaino arancione. Franziska è alta 1.70, ha gli occhiali e tatuaggi sulle braccia.