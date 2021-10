La morte di Gabby Petito ha attirato l’attenzione dell’intero mondo del web. La giovane travel blogger, seguitissima sui social network, era partita per un viaggio “on the road” insieme al suo fidanzato Brian Laundrie. Quest’ultimo è tornato in Florida senza la ragazza e non ha saputo dare alcuna spiegazione su dove si trovasse.

Dopo la denuncia da parte della famiglia di Gabby, che non riusciva più a rintracciarla, il ragazzo ha fatto perdere le sue tracce. Il corpo della travel blogger è stato trovato diversi giorni dopo nella foresta nazionale di Bridger-Teton nel Wyoming. Le forze dell’ordine hanno avviato subito le indagini e richiesto l’esame autoptico sul corpo della giovane.

Poche ore fa, la CNN ha pubblicato il primo esito del medico legale. Gabby Petito è morta strangolata. Pochi dettagli su cosa sia accaduto, poiché sono ancora molti i misteri sulla morte della giovane e gli inquirenti hanno deciso di mantenere riservatezza.

Il dolore dietro i sorrisi di Gabby Petito

La coppia ha documentato l’intero viaggio sui social. Fotografie felici, in cui apparivano sorridenti e che mai avrebbero potuto far pensare che quel viaggio sarebbe finito con un tragico epilogo. Soltanto dopo la denuncia della scomparsa, è venuto fuori che la blogger aveva confessato alla sua mamma che il rapporto con il suo ragazzo era diventato burrascoso negli ultimi tempi. Non solo, durante la vacanza i due erano anche stati fermati dalla polizia del posto, dopo che un uomo aveva denunciato di aver visto Brian picchiare Gabby.

Al momento il ragazzo è ricercato dall’FBI ed è l’unico indagato per l’omicidio della 22enne.

Dopo la notizia della scomparsa, il web è rimasto con il fiato sospeso. Poi, è arrivata la triste notizia del ritrovamento di un cadavere nella foresta. Un cadavere che è risultato essere proprio quello di Gabby Petito. L’ultimo viaggio della sua vita. La travel blogger è morta probabilmente per mano della persona che amava.