Conosceva bene quella montagna, avendola scalata migliaia di volte. Ma nel tentativo di soccorrere un’amica che si trovava in difficoltà, l’alpinista di 69 anni ha trovato la morte. È morto così Claudio Ghezzi, precipitando da una ferrata sulla Grigna Settentrionale (2410 metri), in provincia di Lecco, per aiutare un’altra alpinista.

L’uomo è caduto nel vuoto per una decina di metri circa. Subito sono stati allertati i soccorsi, che hanno chiuso la ferrata e l’hanno evacuata per permettere soccorsi più agevoli. Purtroppo, però, quando hanno raggiunto lo scalatore di 69 anni, per lui non c’era più niente da fare.

Il mondo dell’alpinismo e degli amanti della montagna è in lutto per una grave perdita, visto che l’alpinista era davvero molto conosciuto nel settore. Claudio Ghezzi era famoso non solo per aver scalato migliaia di volte quella montagna che purtroppo è stata l’ultima per lui.

Lo scalatore di 69 anni in passato aveva partecipato anche a diverse spedizioni in Sud America e in Asia, come ad esempio in Nepal e Tibet.