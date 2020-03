Priscilla-ha-perso-la-vita-a-soli-17-anni-a-causa-di-una-meningite-fulminante

Priscilla ha perso la vita a causa di una meningite fulminante Priscilla si è spenta a soli 17 anni. Scattato l'allarme per tutta la sua famiglia...

Una terribile meningite batterica fulminante, è stata la causa del decesso di Priscilla Tiprigan, una ragazza di soli diciassette anni, che viveva ad Erba, in provincia di Como. Una famiglia ed una comunità distrutta per questa grande perdita, che ha sconvolto tutti. Nessuno ancora oggi riesce a crederci.

Tutti hanno il cuore spezzato per questo evento, vista la drammatica situazione in cui si trova l’Italia e per come è avvenuto questo decesso.

In base alle informazioni che sono venute fuori, Priscilla Tiprigan ha iniziato ad avere i primi sintomi nella giornata di lunedì e la sera, infatti è avvenuto il suo ricovero, al Valduce di Como.

I medici l’hanno sottoposta subito a tutte le analisi del caso e poco dopo, hanno scoperto che era affetta da un meningite batterica fulminante.

Nonostante i disperati tentativi dei dottori, per lei non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha cessato di battere nella serata di mercoledì. Per lei non c’è stato più nulla da fare.

I suoi funerali, vista l’emergenza in cui si trova ora l’Italia, sono stati celebrati via streaming dalla pagina Facebook della chiesa Adi di Erba ed in più di nove mila, hanno guardato tutta la celebrazione. Poco prima è stato pubblicato un messaggio, in cui c’era scritto:

“Per venire incontro alle esigenze dei familiari e per permettere a tutti di partecipare a questo momento, sarà trasmessa la diretta della cerimonia.

“La nostra preghiera, non vuole cessare di elevarsi a Dio per chiedergli di consolare il cuore di tutta la sua famiglia e di tutti noi, che l’abbiamo amata come sorella!”

In molti volevano partecipare al rito funebre, ma visto le nuove normative, non è stato possibile. Tutti i compagni di classe hanno il cuore spezzato, per questa grande perdita .

