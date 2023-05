Scambia una pianta per tarassaco, lo raccoglie e lo cucina: Stefano Bonacina muore poco dopo

La triste vicenda arriva dal comune di Calolziocorte, in provincia di Lecco. Un padre di 56 anni, Stefano Bonacina, ha perso la vita dopo due giorni di agonia. Per lui non c’è stato nulla da fare.

L’uomo era un appassionato di piante officinali. Si era recato nel bosco per una passeggiata, quando si è imbattuto in alcuni fiori. Li ha raccolti, convinto che fosse tarassaco, ma in realtà si trattava di una pianta tossica e non commestibile.

Stefano Bonacina ha preparato la cena con quella pianta che aveva raccolto durante la sua passeggiata. Ha voluto cucinarsi un piatto sano e a base di verdure. Ha cotto quello che credeva tarassaco e lo ha mangiato. Ma quella pianta tossica ha contaminato l’intera pietanza, compromettendo la sua salute.

Dopo il pasto, il 56enne ha accusato un malore ed è finito in ospedale. I medici della struttura sanitaria di Merate hanno fatto il possibile per salvargli la vita. Purtroppo le sue condizioni sono peggiorate, fino alla più triste delle notizie. Il cuore si Stefano si è fermato per sempre.

I familiari, gli amici e i conoscenti sono sconvolti. Sui social sono apparsi numerosi messaggi di addio e di cordoglio. Tutti lo hanno descritto come un uomo sempre allegro e disponibile con il prossimo.

Bonacina giocava con la squadra di calcetto del suo paese ed era un appassionato di piante selvatiche officinali. Non era la prima volta che raccoglieva fiori selvatici e li cucinava insieme ad altre verdure. Quel giorno, è stato l’unico a mangiare il pasto.

L’uomo lascia la moglie e due figli. Oggi verrà celebrato l’ultimo saluto nella chiesa di Calolziocorte.

Gli amici e i compagni di squadra lo hanno salutato così sui social: