Vetralla, le prime parole di strazio e dolore della mamma del piccolo Matias Tomkov: ora la donna è ricoverata in ospedale

Sono ancora tutti sotto shock per la tragica morte del piccolo Matias Tomkov, ucciso dal padre a soli 10 anni. La mamma prima di esser ricoverata, ha pronunciato delle parole di dolore. Nessuno credeva che l’uomo avrebbe mai potuto compiere un gesto simile.

Una vicenda drammatica che ha spezzato i cuori di tutti. Il bimbo stava crescendo in un contesto familiare molto particolare.

La donna al momento risulta essere ricoverata in ospedale e sotto shock. Ancora non riesce a credere che il suo ex marito si sia vendicato di lei, con il suo bambino. Infatti nelle sue prime parole ha detto:

Lui era lì sul letto con il sangue addosso… Sono senza parole, non avrei mai pensato nulla di simile.

Il papà era ricoverato in ospedale, poiché era risultato positivo al Covid-19. Tuttavia, era riuscito a fuggire dalla stessa struttura ospedaliera la mattina, prima di compiere il delitto.

Secondo le prime informazioni, è emerso che l’uomo aveva il divieto di avvicinamento alla moglie e al figlio. Questo perché in passato aveva avuto comportamenti violenti nei loro confronti. Saranno solo le indagini a dare delle risposte concrete su questa terribile tragedia, che ha sconvolto il piccolo comune.

Il tragico decesso del piccolo Matias Tomkov

Il bimbo era uscito dalla scuola alle 13.30 ed era andato un parente a riprenderlo. La mamma era a lavoro e in quelle 2 ore, è rimasto da solo a casa.

La donna dopo esser tornata nella sua abitazione, si è trovata davanti alla scena drammatica. Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno ricevuto una chiamata per una fuga di gas.

Il piccolo Matias è morto a causa di ferita provocata da un coltello alla gola. Il padre invece, era vicino a lui privo di sensi. Ora i medici lo hanno sottoposto ad alcune analisi per capire se dopo aver commesso l’omicidio abbia assunto dei farmaci per provare a togliersi la vita.