10 consigli utili per abbronzarsi sul balcone di casa L'estate si avvicina ma l'essere costretti a stare in casa ci può privare della tanto amata abbronzatura. Quindi abbiamo pensato di darvi 10 consigli per abbronzarvi sul balcone di casa

La situazione particolare in cui ci troviamo a causa della pandemia, ci sta costringendo a rivalutare molti aspetti della nostra vita quotidiana, e molte priorità. La primavera è agli albori, e l'estate si avvicina. Purtroppo però l'essere costretti a stare in casa ci può privare di alcune azioni che siamo soliti fare. La tintarella è una di queste. Eh si, una di quelle cose che molti di noi pensano saranno costretti a fare a meno a causa della quarantena. Perché non approfittare del nostro balcone o terrazzo per abbronzarci? Basta poco: asciugamano, cuffie, occhiali da sole, bevanda fresca, e siete pronti! Vediamo però come possiamo preparare la nostra pelle per prepararla all'abbronzatura. Esfoliare la pelle: Una pelle secca e disidratata può rovinare la vostra abbronzatura, ottenendo così un colorito disomogeneo. Approfittate di scrub per esfoliare la pelle, e togliere tutte le cellule morte. Idratare la pelle: Il passo successivo sarà quello di mantenere la pelle idratata, quindi optate per creme, oli corpo, e idratazione. Proteggere la pelle dagli UV: Fondamentale l'uso di creme solari con protezione dai raggi UV, che sono causa di tumori della pelle. Ricordatevi di ripetere l'applicazione ogni ora, così avrete un abbronzatura ottimale. Scegliere l'ora: Scegliere l'ora giusta, evitare le ore che vanno dalle 10 di mattina, fino alle ore 16 del pomeriggio. Abbronzatura sì, scottatura no: Dopo il periodo invernale la pelle non è più abituata ai raggi del sole. Iniziate dunque un esposizione graduale, cominciando con pochi minuti ed aumentando pian piano la tempistica. L'acqua aiuta: Spruzzarsi dell'acqua sopra al corpo ed esporsi successivamente al sole, aiuta la tintarella. Attenzione però, se sentite che la pelle scotta, fate una pausa. Alimentazione corretta: Non tutti sanno che una buona tintarella comincia dall'interno del nostro organismo. Una buona alimentazione ricca di melatonina e vitamina C vi aiuterà. Arancia, carota, zucca, frutti di bosco, sono alimenti da favorire.