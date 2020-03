19 famose senza una goccia di trucco, è difficile riconoscerle 19 famose senza una goccia di trucco, è difficile riconoscerle

Molte persone vorrebbero essere delle star dello spettacolo. Ma ti sei mai chiesta quanta responsabilità devono sostenere queste donne nel tentativo di mostrarsi sempre in condizioni “perfette”? Pensaci bene: noi “comuni mortali” passiamo inosservati agli occhi del pubblico possiamo uscire di casa senza sistemarci se non ci sentiamo bene.

Contrariamente a queste donne, dalle quali l’opinione pubblica si aspetta così tanto, che uscire senza trucco è semplicemente un sacrilegio.

1.- Dove è finita Dunst?

2.- Jennifer López ci mostra che non può essere sempre favolosi.

3.- L’esterno del lotto Amanda Seyfried sembra un po ‘più naturale.

4.- Caspita! Katy Perry a destra e chi è a sinistra?

5.- Tutto indica che Hilary Duff stava vivendo una brutta giornata.

6.- Sembra che Drew Barrymore sia cresciuta improvvisamente di qualche anno.

7.- Senza trucco e con qualche chilo di troppo, riconosceresti Mila Kunis se la incontrassi per strada?

8.- Lo splendore di Ashley Tisdale, potrebbe quasi passare inosservato naturalmente.

9.- Non so cosa ne pensi, ma mi sembra che Sofia Vergara appaia ancora più bella senza trucco.

10.- Sappiamo che anche le top model sono umane, ma il cambiamento in Tyra Banks è così estremo che ti farà urlare al cielo.

11.- Esausto, Penelope Cruz non sembra neanche molto glamour.

12.- Jennifer Lawrence Magia o trucco?

13.- Gli eccessi affiorano sul corpo e Kate Moss ne è l’esempio vivente.

14.- Invecchiare con grazia è un vantaggio che solo alcuni apprezzano e Sharon Stone è uno di questi.

15.- La regina del pop senza trucco e senza corona.

16.- Kim e un altro Kardashian di cui non avevamo mai sentito parlare prima. No aspetta, sono la stessa persona!

17.- Adele potrebbe non sembrare così sbalorditiva senza trucco, ma sicuramente è molto carina.

18.- Lady Gaga? ! irriconoscibile

19.- Rihanna dalla strada contro Rihanna dal tappeto rosso Quale scegli?

Non c’è niente di sbagliato nel vedere queste donne senza trucco. Loro, come noi, hanno il diritto di scegliere quando trasformarsi e quando no. Il vero problema è che sono stati creati stereotipi che ci fanno pensare che la cosa naturale sia vederci come una star del cinema.

Ci sentiamo insoddisfatti del nostro corpo e dimentichiamo che questi fisici perfetti sono solo un’altra finzione, una produzione di truccatori, stilisti, designer e consulenti d’immagine.

La cosa più importante è valorizzare la vera bellezza, quella che portiamo nei nostri cuori.