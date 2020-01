8 trattamenti per una pelle più giovane Ecco a voi 8 trattamenti per una pelle più giovane, per combattere le rughe e i segni del tempo che presentano inevitabilmente il loro conto

Trattamenti per una pelle più giovane, quali sono quelli che funzionano davvero? Se vogliamo combattere i segni del tempo, possiamo sfruttare tutta una serie di rimedi, cure, trattamenti che possono aiutarci davvero ad allontanare le rughe e avere una pelle giovane, morbida, compatta. Forever young, recitava una bellissima canzone. Ed è quello che tutti sogniamo: rimanere giovani per sempre. O almeno cercare di allontanare i segni del tempo il più possibile, con trattamenti sicuri ed efficaci. Come quelli suggeriti da Treatwell, il più grande portale in Europa per la prenotazione di trattamenti beauty e benessere. Tutti da provare! Agopuntura cosmetica Avete mai sentito parlare dell’agopuntura cosmetica? Secondo la medicina cinese lungo i meridiani del viso scorre la forza vitale. Se li stimoliamo, li possiamo sbloccare invitando la pelle ad autoripararsi, aiutando l’ossigenazione della pelle e il microcircolo. Microneeding Anche in questo caso si tratta di aghi che aiutano attraverso piccole perforazioni sulla pelle a riattivare il processo di riparazione della pelle, che è in grado, dopo ogni trattamento, di produrre più collagene ed elastina. Microdermoabrasione Con l’utilizzo di micro cristalli, possiamo esfoliare lo strato superficiale della pelle togliendo le cellule morte e riducendo anche i gonfiori provocati dal ristagno di liquidi. Per una pelle subito più liscia e luminosa. Massaggi Massaggi ai muscoli facciali possono aiutare a migliorare l’aspetto della pelle del viso e del collo, drenando il fluido linfatico, riducendo i gonfiori e stimolando la microcircolazione. Acido ialuronico I trattamenti all’acido ialuronico sono sicuramente sempre consigliati: la nostra pelle lo produce naturalmente, ma con il tempo la produzione diminuisce e noi dobbiamo darle una mano. Ossigenoterapia Con un aerografo si distribuiscono sulla pelle essenze in grado di pulire in profondità la pelle e di tonificarla, attenuando rughe e acne. Radiofrequenza Una tecnica indolore e non invasiva che tramite onde elettromagnetiche stimola il sistema linfatico e migliora la produzione di collagene. Trattamento al collagene e alla paraffina Ideale per ringiovanire la pelle delle mani, tramite uno scrub e l’applicazione di una crema idratante, prima di immergere le mani in una vaschetta piena di paraffina. Poi si bendano e si aspetta qualche minuto.