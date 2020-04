Acqua ossigenata: ecco come usarla Dallo sbiancamento dei denti alla cura dell'acne: ecco come utilizzare l'acqua ossigenata

Tutte abbiamo almeno un flacone di acqua ossigenata nell’armadietto perché sappiamo che può tornarci utile, non tutti sanno però che questo prodotto può trasformarsi in un alleato beauty davvero formidabile.

Gli usi beauty dell’acqua ossigenata

Il composto chimico utilizzato solitamente per curare ferite o lesioni infatti è sempre a portata di mano qualora ci fosse qualche incidente domestico: puliamo la ferita, la disinfettiamo per farla guarire correttamente.

Ma l’acqua ossigenata, conosciuta anche come perossido di idrogeno nel mono beauty è sottovalutata. Vi spieghiamo ora come poter utilizzare il prodotto in modo intelligente per prendervi cura della vostra pelle e non solo.

Eliminare acne e macchie

L’acqua ossigenata può essere applicata sul viso mediante un dischetto di cotone per eliminare l’acne. Dopo aver lavato bene e deterso il viso a fondo, applicate un po di perossido di idrogeno su un dischetto o sul batuffolo di ovatta e tamponate sulla zona in questione.

È ancora questo prodotto ad aiutarci per risolvere alcune imperfezioni del viso come le macchie solari o quelle causate dagli ormoni. Anche in questo caso, potete applicare l’acqua ossigenata su un dischetto di cotone e tamponare le zone interessate. Si consiglia l’utilizzo una o due volte a settimana e ricordate di tenere lontano dagli occhi il prodotto.

Acqua ossigenata per denti e capelli più belli

L’acqua ossigenata inoltre consente di schiarire in maniera naturale i capelli. Se siete amanti del fai da te anche sulla vostra chioma, sappiate che potrete dare una luce nuova ai vostri capelli mischiano acqua ossigenata e acqua. E ancora, il perossido di idrogeno può essere utilizzato sui denti per uno sbiancamento a prova di sorriso. Dopo esservi lavati i denti, utilizzate l’acqua ossigenata come se fosse un collutorio, potete ripetere l’operazione due volte a settimana ma ricordatevi di attendere almeno 30 minuti prima di ingerire qualcosa.