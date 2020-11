Albine sono le sorelle che stanno facendo sognare il mondo

Si chiamano Asel e Kamila, sono albine e stanno facendo sognare il mondo intero con la loro particolare bellezza. Quando camminano per strada nessuno resta indiferente al loro aspetto. Gli occhi di tutti i passanti sono puntati su di loro, sui loro capelli bianchi, la pelle pallida e gli occhi blu.

Ma la loro vita non è stata sempre così facile. Già dalla nascita di Asel ci furono i primi “intoppi”. All’epoca l’albinismo non era molto conosciuto e persino i medici pensarono che l’uomo ritenuto il padre, non fosse in realtà il padre biologico.

“Quando ho dato alla luce mia figlia maggiore, la genetica non era così sviluppata dove viviamo. I medici erano scioccati e pensavano che Asel fosse russa. Così ho iniziato a leggere su questo argomento e ho imparato che i miei figli sono albini” ha spiegato la madre delle ragazze, Aiman ​​Sarkitov.

I genitori sono molto diversi dalle proprie figlie, hanno la pelle, i capelli e gli occhi scuri, sono originari del Kazakistan. Solo tempo dopo la madre ha capito che si trattava di albinismo.

Inizialmente Asel ha frequentato una scuola per disabili, ma non ci è voluto molto tempo prima che fosse inserita in una normale scuola. I bambini albini non sono differenti dagli altri, se non per le loro caratteristiche fisiche.

La cosa straordinaria è che 12 anni dopo è nata la sorella di Asel, Kamila, e anche lei è albina, al contrario del fratello che invece ha preso le caratteristiche del padre.

Le ragazze albine sono costrette a prendere provvedimenti per difendersi dal sole, dato che la loro pelle è molto fragile. Indossano cappelli che le proteggono dai raggi e abiti adeguati.

All’età di 10 anni Asel ha cominciato la sua carriera nel mondo della moda, e adesso che ha 14 anni viene fotografata con la sorellina di due anni. Non è difficile capire il perché di tanti riflettori puntati, la loro bellezza è unica e spettacolare, sembrano due angeli venuti dal cielo.