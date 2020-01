assomigliare a Kylie Jenner Ecco il risultato del 24 enne che ha subito diversi interventi chirurgici per assomigliare a Kylie Jenner

Molte persone in tutto il mondo ammirano celebrità o personaggi famosi e fanno l’impossibile assomigliare a loro fisicamente. È il caso di un uomo che non ha risparmiato in quanto a interventi di chirurgia estetica per essere come le donne che più ammira. Nathan Thursfield è un uomo di 24 anni che è stato a lungo affascinato dalla modella Katie Price.

L’uomo ha investito molti soldi per assomigliare a lei. Tuttavia, riconosce che la famosa donna si è spinta troppo lontano con i suoi interventi di chirurgia plastica.

“Ammiravo il viaggio di chirurgia di Katie. Ora temo che stia esagerando, specialmente con la sua faccia, ma sicuramente sembra ancora favolosa. Conosco i miei limiti “, disse l’uomo.

Per Nathan, gli interventi chirurgici sono diventati una parte normale della sua vita, anche se rimpiange alcune delle decisioni che ha preso in questo particolare ambito. Ora ha deciso di assomigliare alla star della televisione americana Kylie Jenner.



«Penso che Kylie Jenner sia favolosa. Forse cambierò il viso in modo che assomigli al suo. Sarà la prossima cosa scandalosa che faccio ”, ha aggiunto Nathan.

In Turchia, dove è in vacanza, si è recato in una clinica, raccomandata da Katie Price, per modificare il suo sorriso. “Parlo con Katie, mi ha dato consigli e mi ha raccontato la sua esperienza, quindi è per questo che ho scelto di venire qui”, ha detto l’uomo.

Nella sua nuova sfida di apparire come Kylie Jenner, quella dei denti è l’ultima procedura. In molte parti del suo viso sono già stati iniettati filler al mento, alle labbra, alle guance, ed al naso, oltre a liposuzioni su braccia e schiena e molto botox.

È un fedele sostenitore degli interventi di chirurgia plastica, e pensa che se qualcosa non gli piace del suo corpo, lo cambierà. La stessa cosa che consiglia alle altre persone, che non dovrebbero accontentarsi di qualcosa che a loro non soddisfa.

Nathan riconosce che quando era più giovane ha avuto problemi finanziari per essere in grado di pagare le sue operazioni, ma col tempo ha iniziato a lavorare sodo per guadagnare abbastanza soldi, e vivere dignitosamente . Attualmente guadagna sia attraverso apparizioni televisive, sia rilasciando interviste o reality show. Il suo matrimonio è stato seguito da reti televisive al costo di 16.000$.



Il suo nuovo cambio di aspetto è stato registrato per un nuovo documentario che sarà trasmesso su ITV. Le trasformazioni di questo irrequieto ammiratore di celebrità non si fermeranno.