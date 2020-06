Baciata dal sole: ecco il make up giusto Così potrai ricreare sul volto quel tanto desiderato effetto sun-kissed

Con la bella stagione, la terra è un must have da tenere sempre nel beauty case per un effetto “pelle baciata dal sole”. Non tutte amano utilizzare il fondotinta quando le temperature si alzano e come darvi torto? La pelle è più bella al naturale, soprattutto con l’abbronzatura.

Certo è, che non sempre si ha la possibilità di andare al mare e prendere il sole. Quindi che fare? Utilizzare comunque il fondotinta? La risposta è no, perché in estate ad aiutarci è la terra, meglio se dorata.

Pelle dorata tutto l’anno

La verità è che la pelle dorata ci piace assai, non solo d’estate. Tuttavia, quando la bella stagione arriva, si ha davvero poca voglia di uscire di casa con un colorito pallido, che mostra occhiaie e giornate trascorse al pc o in ufficio. Ecco perché optare per una terra, che illumini l’incarnato e che sappia renderlo radioso, è la scelta migliore.

Se le lunghe ore in spiaggia e i raggi del sole non ci baciano ancora, lo fa il make up, che ci consente di ricreare sul volto quel tanto desiderato effetto sun-kissed.

Come creare un make up “pelle baciata dal sole”

Dimenticate il fondotinta, la cipria e le stratificazioni, o i risultati troppo costruiti. Se volete un incarnato a prova d’estate, dovete propendere per visi naturali, radiosi, dall’effetto no make-up, ottenuti grazie a quel sapiente mix di BB Cream, fondotinta dalle texture impalpabili e polveri dorate che esaltano il lato più seducente di ogni donna.

Un inno alla naturalezza quindi, intesa sia come tendenza registrata sulle ultime passerelle, che nella scelta di prodotti che sappiano valorizzare la nostra pelle, senza aggredirla. Ecco perché il consiglio è quello di guardare sempre l’inci e scegliere prodotti biologici e naturali, ancora di più in estate, periodo durante il quale la nostra pelle ha necessità di respirare e di essere idratata.

Come scegliere i prodotti giusti

Di prodotti e terre, in commercio ce ne sono tantissime, cercate di scegliere il make up più adatto alla vostra pelle. Finish mat o perlato? Gli effetti visivi sono completamente differenti, il consiglio è quello di optare per una finitura glow per eventi o uscite serali, mentre il finish mat risulta perfetto per le giornate all’insegna del caldo e dell’afa. Cercate di scegliere prodotti con vitamina C, prezioso alleato di bellezza dalle proprietà antiossidanti.