Un tuffo nel bianco per risplendere nella bellezza: ecco come un bagno a base di latte può rigenerare corpo e mente. Volete saperne di più? Continuate a leggere.

Cos’è il bagno a base di latte?

Il latte è un prodotto che tutti abbiamo in casa; utilizzato abitualmente per la colazione o per la preparazione delle ricette, in realtà questo speciale ingrediente è un grandissimo alleato della beauty routine.

Si può considerare alla stregua di un vero e proprio trattamento di bellezza perché grazie a questo si può nutrire l’epidermide e illuminare l’incarnato.

Un ingrediente naturale che, nella sua purezza, può essere utilizzato nella cura del corpo per massaggi, creme e per il bagno di latte di cui vi stiamo parlando.

Se siete diffidenti, forse il fatto di sapere che anche Cleopatra, leggendaria regina dell’Egitto nonché donna bellissima, era solita fare bagni di latte e miele.

I benefici del bagno di latte sul corpo e sulla mente

Sappiamo bene quanto una beauty routine, che duri anche solo 30 minuti al giorno, abbia il potere di rigenerare la nostra mente, esattamente come il corpo.

Il latte, in particolare, è un ingrediente davvero prezioso per la nostra epidermide: grazie a un tuffo nel bianco possiamo infatti esfoliare la nostra pelle eliminando le cellule morte, tonificando e illuminando l’incarnato.

Tutto merito dei nutrienti di questo prezioso alimento, tra gli alleati della nostra pelle troviamo infatti vitamine A, D ed E, oltre a sali minerali, acidi grassi essenziali. Tutte peculiarità che hanno un effetto anti age e rigenerante sulla nostra pelle.

Latte e candele: un tuffo nel bianco per risplendere

Ecco quindi una ricetta, con pochi ed essenziali elementi, per usufruire di tutti i benefici che un bagno di latte può offrire. Munitevi di latte di mandorla, miele, amido di riso e olio essenziale alla vostra fragranza preferita.

Mescolate tutti gli ingredienti nella vasca da bagno con acqua tiepida e circondate l’ambiente di candele profumate e una musica soft. Dopo di che, tuffatevi in quel bianco per vivere un’esperienza da SPA.