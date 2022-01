Quale balsamo per capelli usare a ogni shampoo? Forse non prestiamo molta attenzione alla nostra beauty routine per quello che riguarda la nostra chioma. Non solo lo shampoo è utile, ma anche il balsamo, così come la maschera per i capelli, per prenderci cura in profondità della nostra bellezza.

Scegliere il migliore prodotto è davvero l’opzione ideale per poter avere sempre una chioma a prova di carezza e di selfie. Ci sono prodotti per ogni tipo di capigliatura: per avere capelli più lisci e protetti dal calore, per ricci da favola, per combattere il tanto odiato effetto crespo, per proteggere i capelli colorati o sfibrati e molto altro ancora.

Su Amazon possiamo trovare tanti prodotti per la cura dei capelli e per la cura del corpo. Marchi famosi per i trattamenti casalinghi, ma anche brand professionali per avere un risultato come quello del parrucchiere. Ecco la nostra selezione per te.

Franck Provost Balsamo Professionale Expert Reparation, Balsamo con Olio di Jojoba per Capelli Rinforzati e Riparati, 750 ml, Confezione da 1

Lo store Franck Provost su Amazon prorpone il suo balsamo professionale Expert Reparation, con olio di jojoba per rinforzare e riparare i capelli shampoo dopo shampoo. Un balsamo ideale per rinforzare e riparare la fibra capillare, con una formula che agisce fin da subito. Il prodotto è altamente naturale dal momento che è senza siliconi. Anche il flacone è rispettoso della nostra salute e dell’ambiente, essendo realizzato al 100% in plastica riciclata. Lo store propone anche altri tipi di balsamo: per capelli colorati e trattati, per capelli facili da lisciare, per nutrire i capelli, per idratare i capelli.

OGX Balsamo Rigenerante, Olio di Argan del Marocco, per Capelli Secchi e Danneggiati 385 ml

Lo store OGX propone invece il suo balsamo rigenerante, impreziosito da olio di Argan del Marocco, ideale per chi ha i capelli secchi e profondamente danneggiati. Ideale per riparare i capelli e renderli luminosi, forti, morbidi, donando un aspetto setoso. Il balsamo è anche ricco di vitamina E, ideale per chi ha capelli secchi e danneggiati. Questo prodotto è consigliato sia per chi ha i capelli lisci e magari spessi, sia per chi li ha ricci o mossi. E lascia un profumo semplicemente irresistibile. La formula liscia i capelli proteggendoli dal calore di phon e piastre e anche raggi UV potenzialmente nocivi del sole. Puoi completare il trattamento acquistando lo shampoo abbinato, sempre arricchito con olio di Argan del Marocco.

Sunsilk Liscio Perfetto Balsamo, 200ml

Da Sunsilk, invece, il balsamo “Liscio Perfetto”. Grazie alla tecnologia Straight Lock e alle proteine della seta, il balsamo allinea le fibre capillari una a una, per ottenere un liscio bellissimo che dura a lungo. Questo balsamo propone anche l’azione anti crespo e anti umidità, così anche chi ha i capelli mossi o tendenti al crespo possono usufruire di un balsamo davvero eccezionale. Il prodotto è disponibile anche in altre formulazioni: Colore vibrante, Ricarica naturale con Argan e Mandorle, Ricci da domare, Ricostruzione intensiva, Scintille di luce, Super Boom, Super Glow.

Pantene Pro-V Balsamo Capelli Rigenera & Protegge per Capelli Danneggiati, 900ml

Se, invece, vuoi scegliere la linea di prodotti per capelli firmata Pantene, ecco il Balsamo Pro V che rigenera e protegge i capelli danneggiati. Ideale per chiome deboli o che sono state sottoposte a stress estremo: se associato allo shampoo della stessa linea, il balsamo nutre i capelli e li rinforza, grazie all’infuso di nutrienti Pro-V, che dà anche resistenza contro i danni dello styling. I capelli sono visibilmente lucenti e nutriti in profondità, senza siliconi, olio minerale, coloranti. Anche il flacone è eco friendly, essendo riciclabile al 100% e composto da plastica riciclata (25%).

Redken | Balsamo professionale Acidic Bonding Concentrate ABC, Azione Riparatrice, Per Tutti i Tipi di Capelli Danneggiati, 300 ml

Il marchio Redken propone a tutti il suo balsamo professionale Acidic Bonding Concentrate con azione riparatrice, ideale per tutti i capelli danneggiati che hanno bisogno di un intervento urgente ed efficace in pochi lavaggi. Questo balsamo nutre i capelli con delicatezza e assicura un aspetto sano, brillante, morbido, che dura più a lungo, rendendo il colore più brillante e il capello più rinforzato.

Garnier Fructis Balsamo Definizione Hydra Ricci per Capelli da Mossi a Ricci con Estratto di Linfa di Bambù, 200 ml

Infine, lo store Garnier propone il balsamo Garnier Fructis Hydra ricci, fortificante per definire i capelli mossi e ricci, grazie all’estratto di linfa di bambù. 96 ore di capelli ricci perfetti, come da test strumentale se si usa insieme la gamma di shampoo e balsamo, rispetto al solo utilizzo dello shampoo classico. Per ottenere ricci corposi, definiti, setosi e dire per sempre addio all’effetto crespo tanto odiato. Per ogni prodotto venduto che fa parte di uno speciale progetto, “L’Oréal Italia donerà un contributo a RiCrediti per sostenere progetti di microcredito e aiutare tante piccole realtà Italiane a rialzarsi e a ricostruire un domani migliore“.

Tu quale usi questo prodotto dopo ogni shampoo?