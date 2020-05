Bicarbonato, ecco come usarlo per la tua bellezza Dalle maschere beauty all'illuminazione passando per lo scrub: ecco gli utilizzi del bicarbonato per la tua bellezza

Esfoliante, purificante, illuminante: vi presentiamo il bicarbonato come non lo avevate mai visto.

Un ingrediente sempre presente all’interno delle nostre case e non per gli utilizzi di cui stiamo parlando in questo articolo. La verità è che il bicarbonato ha tantissime proprietà, molto interessanti, per la nostra pelle. Se siete quindi amanti del fai da te e adorate prendervi cura delle vostra pelle in maniera naturale, in questo articolo troverete molti spunti interessanti.

La bellezza home made

La bellezza home made passa per gli ingredienti che abbiamo in casa. Sappiamo bene come sale, zucchero, limone e miele possano trasformarsi in maschere e creme da applicare su viso e corpo per un’idratazione fai da te completamente naturale. Per chi però ha bisogno anche di purificare la pelle, c’è un validissimo alleato che abbiamo tutte in casa: il bicarbonato, appunto.

Nel campo dei rimedi di bellezza home made, il bicarbonato di sodio è un ingrediente che viene spesso utilizzato nelle maschere per il viso. Il merito va tutto alla sua natura abrasiva, che lo rende un vero e proprio esfoliante naturale: disostruisce i pori, previene le impurità e rimuove i punti neri.

Come utilizzare il bicarbonato

Attenzione, a causa dell’alcalinità di questo prodotto, che può quindi impattare sul ph della belle creando infiammazioni e irritazioni, non dovrete mai applicare il bicarbonato da solo sul viso, ma sempre in combinazione con altri prodotti lenitivi.

Contro l’acne o i brufoli il bicarbonato diventa un alleato indispensabile; aiuta a sbloccare i pori riducendo la formazione dell’acne. L’azione è potenziata se il bicarbonato viene unito al limone che di conseguenza donerà anche luminosità alla pelle. Acqua, bicarbonato e limone, uniti insieme, possono essere un potente scrub per combattere i brufoli. Non dimenticate di idratare molto bene la pelle del viso dopo aver utilizzato il composto.

Il bicarbonato per illuminare l’incarnato

Il bicarbonato è un valido alleato per illuminare la carnagione, in questo caso, insieme all’arancia potrete creare una maschera potentissima per la vostra pelle. Grazie alla vitamina C presente dell’agrume la pelle sarà molto più luminosa, aiutata dal contatto con l’acido citrico che invece la esfolia e rende i pori meno visibili.

Per ottenere una maschera in casa naturale, mescolate un cucchiaio di bicarbonato di sodio insieme a un cucchiaino d’arancia senza polpa in una ciotola. Stendete il composto sulla pelle del viso e lasciate agire per venti minuti. Et voilà, la vostra pelle ringrazierà.