Cerchietti anni 50, accessori per look estivi

Per una festa a tema vintage come va tanto di moda organizzare oggi, che ne dici di acquistare i cerchietti anni 50 che diventano anche accessori ideali per look estivi per chi vuole dare un tocco retrò glamour al proprio outfit?

Su Amazon puoi trovare sia confezioni maxi di fasce e cerchietti, ma anche di altri accessori anni 50, sia singoli pezzi per look da urlo, a prezzi decisamente convenienti. Puoi infatti sempre contare sulla garanzia dell’e-commerce che in caso di reso ti tutela in tutto e per tutto.

Fonte foto da Pixabay

Net Toys, Fascia per capelli anni 50, bianco e nero, nastro per capelli in stile Rockabilly e Rock’n’Roll

Iniziamo da una bellissima fascia per capelli a pois in poliestere disponibile in vari colori, con maxi fiocco per acconciature Rockabilly che si fanno notare. La puoi trovare in bianco e nero, blu e bianco, nero e rosso, osa e bianco, rosso e bianco. Sullo store Net Toys trovi tanto altro per il tuo look retrò e non solo!

Hell Bunny Anni 50 maculato, da usare come fascia per capelli, cerchietto, sciarpa, scaldacollo

Il brand Hell Bunny, invece, ci presenta la sua fascia per capelli anni 50 maculata nero su oro, con stampa leopardata ideale per poter avere un look retrò e al tempo stesso elegante. In cotone ed elastan, è un accessorio per capelli che si può adattare al tuo stile, per tornare indietro nel tempo negli anni delle mitiche pin up.

Hell Bunny Anni 50 Maculato Ciliegia Tattoo Capelli Cravatta Sciarpa Scaldacollo - Nero, One Size Marrone = 'Panthera' cravatta capelli ha un modello di stampa leopardo marrone/nero al nero anteriore e piano indietro. Si prega di notare il colore marrone può variare un dall'immagine modello - alcuni legami sono marrone scuro e colore nero, mentre altri sono il leggero marrone e nero. Abbiamo fornito un'immagine sopra del marrone/nero più scuro che si potrebbe essere visualizzato.

Nero = 'Stevie' capelli cravatta con immagini di stile del tatuaggio delle rose rosse, alcune con centri di cranio, ciliegie, fiocchi e rondini su uno sfondo bianco & nero pois piccoli. Modello di tessuto da entrambi i lati della cravatta.

Bianco = 'Tesoro' cravatta capelli ha un reticolo rosso ciliegia su una priorità bassa bianca alla parte anteriore della cravatta e poi pianura rosso posteriore.

Misure Indicative: Larghi Larghezza: 9cm, il più Corto Larghezza: 7cm, Lunghezza: 88cm

50s carino stile cravatta capelli con vari modelli (Vedi sotto). Legame dei capelli è più ampio alle estremità. Parte superiore non è incluso nella vendita.

2 Fasce per capelli a pois dallo stile retrò con motivo vintage

Ed ecco una confezione da due fasce per capelli a pois bianco su sfondo nero e rosso della marca Hicarer. I polka dots andavano particolarmente di moda negli anni Cinquanta e oggi possiamo ricreare lo stesso stile vintage ed elegante delle ragazze di quell’epoca. Gli accessori sono in tessuto di cotone, morbidi e comodi, con archetto regolabile per adattarsi con facilità.

Offerta 2 Pezzi Retro Polka Puntino Fasce di Natale Cerchietto di Natale Vintage Stampa Fasce a Filo Copricapo per Ragazze e Donne 2 Pezzi fasce: sono dotati di 2 pezzi fasce di corda, uno è rosso con modello bianco, l'altro è nero con modello bianco, vintage e classico poisdotto design, carino e rendere qualsiasi vestito un aspetto abbastanza, grande per le donne e le ragazze

Materiale: queste fasce a pois sono realizzate in tessuto di cotone, morbidi e comodi da indossare

Archetto regolabile: archetto filo regolabile è lungo e abbastanza largo, in modo che si adatta quasi qualsiasi testa comodamente, retrò pois stampa e struttura unica, una gorgeous decorazione dei capelli per le donne e le ragazze

Applicazioni: bene per lo sport, festa, ballerino o solo indossa quotidiana, le fasce potrebbero assorbire il sudore e mantenere il vostro stile di capelli per tutto il tempo

Facile da indossare e rimuovere: moda retrò e design classico, basta avvolgere intorno alla testa, legare in un nodo morbido e andare, è così facile da impostare il tuo stile

Coucolan kit di accessori anni 50: bandana, cravatta, sciarpa, occhiali, orecchini e guanti per un look a tema pin up

Per uno stile anni 50 completo, il brand Babeyond presenta il suo kit composto da fascia per capelli, occhiali orecchini, guanti e bandana, disponibile in blu, nero, rosso. Un set ideale per poter interpretare la perfetta pin up con accessori in poliestere, chiffon e in plastica (gli occhiali e gli orecchini). La fascia vintage è regolabile.

Coucoland Accessori anni '50 Bandana Cravatta Fascia Chiffon Sciarpa Occhiali Occhio di Gatto Orecchini e Guanti Anni '50 Accessori Costume, Blu, Etichettalia unica Questo set di accessori da donna anni '50 include: 1 fascia per cravatta; 1 sciarpa in chiffon, 1 paio di orecchini a pois anni '50; 1 paio di guanti a puntino.

Dimensioni di questi accessori anni '50: Lunghezza della bandana cravatta: 80 cm; Lunghezza dei guanti a punto: 22 cm; Dimensioni della sciarpa in chiffon: 60 cm.

Materiale di questi accessori per costume anni '50: lega, poliestere, chiffon e plastica.

La fascia anni '50 è regolabile e può essere facilmente piegata per adattarsi alla testa.

Stile vintage anni '50 per feste a tema anni '50, matrimoni o feste di compleanno, Halloween, spettacoli, art deco, feste in costume vintage, eventi serali o qualsiasi altra occasione vintage.

Fascia per capelli a pois, bandana per costumi anni 50 con fiochi a pois piccoli neri

Per uno stile anni 50 completo, il brand Babeyond presenta il suo kit composto da fascia per capelli, occhiali orecchini, guanti e bandana, disponibile in blu, nero, rosso. Un set ideale per poter interpretare la perfetta pin up con accessori in poliestere, chiffon e in plastica (gli occhiali e gli orecchini). La fascia vintage è regolabile. Si possono perfettamente adattare al tuo stile da pin up ed essere indossate anche tutti i giorni non solo per feste a tema.

Fascia di Capelli a Pois Fascia per Bandana Accessori per Capelli per Costume Anni '50, Fascia Larga con Fiocchi per Donne e Ragazze (Nero, Piccoli Punti) Fascia da 1 pezzo: vieni con fascia da 1 pezzo di filo rosso con pois bianchi, Disegno vintage e classico, carino e rende la maggior parte degli outfit carina, adatta a donne e ragazze

Materiale: queste fasce sono realizzate in tessuto di cotone, morbide e comode da indossare

Fascia regolabile: la fascia regolabile in filo è abbastanza lunga e larga, quindi si adatta a quasi ogni testa comodamente, una splendida decorazione per capelli per donne e ragazze

Applicazioni: adatte a sport, feste, ballerini o semplicemente per un uso quotidiano, le fasce per la testa possono assorbire il sudore e mantenere la pettinatura in ogni momento

Facile da indossare e rimuovere: Disegno retrò chic e classico, facile da impostare il tuo stile, un nodo carino renderà le donne e le ragazze più affascinanti

Oltre ai cerchietti anni 50, su Amazon trovi anche bellissime fasce per capelli!