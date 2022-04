Estate fa rima con ceretta, una compagna che ci portiamo dietro tutto l’anno, volenti o nolenti, e che proprio nella stagione estiva non può mancare. Per avere la pelle liscia e più a lungo, quindi per allungare i tempi tra una depilazione e l’altra, per fare la ceretta il kit completo è quello che ci vuole. Per un trattamento a casa come dall’estetista, da comprare online. Ma i set cosa comprendono?

Ogni kit per la depilazione ha i suoi strumenti indispensabili e i suoi prodotti per la cura del corpo necessari pe poter permettere a tutte le donne (e anche agli uomini, sempre più attenti alla loro bellezza) di avere una pelle sempre liscia e morbida da accarezzare.

Su Amazon possiamo trovare tanti set completi per fare la ceretta a casa, con cere di vario tipo a seconda delle proprie esigenze di pelle e delle proprie preferenze. Tutti prodotti sicuri e certificati, consigliati anche dagli utenti dell’e-commerce che li hanno comprati e provati prima di noi.

Ecco la nostra selezione proprio in base alle stelline date dagli acquirenti ai vari kit per fare la ceretta che puoi comodamente comprare online e ricevere velocemente a casa o dove preferisci, anche il giorno successivo all’ordine, grazie all’affidabilità di Amazon.

Epilwax, Kit per ceretta completo per la depilazione, con cera e base modulare: include 6 cartucce roll on in cera con aloe vera, 100 strisce e olio

Il brand Epilwax è presente su Amazon con i suoi prodotti per la ceretta, come il kit completo per la depilazione casalinga come dall’estetista. Il set per la rimozione dei peli viene già usato in molti centri, che apprezzano il sistema a base modulare per collegare i piedistalli e facilitare trasporto e stoccaggio dei riscaldatori a rullo. Il kit comprende:

una base modulare e uno scaldacera da 30 watt con display di controllo del livello per controllare la cera residua, insieme a un anello di controllo della temperatura

e uno con display di controllo del livello per controllare la cera residua, insieme a un anello di controllo della temperatura 6 cartucce a rullo in cera premium con Aloe Vera, adatte a tutti i tipi di pelle anche quelle più sensibili

100 strisce di tessuto non tessuto

una bottiglietta da 250 ml dii olio per il post ceretta, per rimuovere i residui di cera e proteggere la pelle

Il prodotto ha un anno di garanzia.

Redizen, Scaldacera professionale, kit completo con cera brasiliana Made in Italy e spatole, sistema indolore

Il brand Redizen su Amazon presenta i suoi eleganti kit per la ceretta che diventano anche degli oggetti da arredo da tenere in bagno. Come lo scaldacera professionale digitale, con set completo con cera brasiliana Made in Italy. Lo scaldacera è adatto a tutti i tipi di cera a calda: il fornellino elettrico arriva a temperatura di fusione in soli 10 minuti. Si consiglia però di usare la Cera Redizen formulata per sciogliersi a basse temperature: ha solo ingredienti naturali, è indolore e ideale per ogni zona del corpo, non solo per le gambe, ma anche per il viso, l’inguine e le parti più sensibili.

Il fornelletto mantiene la temperatura che si può controllare con il termostato in dotazione, così la cera avrà sempre la consistenza giusta. La base LED a due colori aiuta a comprendere se lo scaldacera è in fase di riscaldamento, con la luce rossa, o se la cera è pronta per l’uso, se la luce è verde. Il display digitale, inoltre, aiuta a tenere tutto sempre sotto contrrollo.

Kit per l’epilazione di Anyskin, con rullo scaldacera, 3 ricariche per il rullo, dopo ceretta e 100 strisce per la depilazione

Da Anyskin ecco i kit scaldacera colorati, un set professionale che contiene tre ricariche di cera in titanio rosa, argan e aloe vera di altissima qualità. Questo kit è comodo e funzionale, per un’epilazione professionale a casa come dall’estetista. In dotazione anche il dopo cera nel formato latte oppure olio da 100 ml. La confezione, dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, comprende:

1 rullo Scaldacera

3 ricariche di cera titanio rosa, argan, aloe

1 Latte o olio dopocera Anyskin d a 100 ml

100 strisce per l’epilazione

Seguire sempre le istruzioni riportate all’interno della confezione.

Strep – Set professionale per l’epilazione con pochette, ceretta, ricarica, scaldacera

Essenziale e da viaggio il kit per l’epilazione professionale di Strep, in vendita in una pratica pochette da avere sempre con sé. Pratico, sicuro e facile da usare, è l’ideale per chi è sempre in movimento e vuole una pelle liscia con un trattamento professionale a casa come dall’estetista, con un sistema di epilazione usato anche nei centri estetici. L’epilazione è perfetta e di lunga durata. Il kit per l’epilazione in ogni confezione contiene:

1 scaldacera elettrico

ricarica per la ceretta

10 strisce pre-tagliate

2 salviettine post epilazione

All’interno della confezione ci sono anche le istruzioni da seguire passo dopo passo per una ceretta perfetta in pochi minuti.

Kit completo per ceretta Mylee. Include scaldacera, cera morbida, strisce depilatorie, spatole, lozioni pre e post trattamento

Infine ecco il kit completo per ceretta Mylee, che il brand vende sul suo nutrito store su Amazon dove possiamo trovare tutto per la nostra bellezza. Il prodotto è professionale, provato e testato, ma facilmente utilizzabile anche in casa. Ogni elemento è di altissima qualità e il kit contiene tutto quello che serve per una ceretta che dura più a lungo. Nel dettaglio ogni confezione contiene:

scaldacera Mylee con presa europea

barattolo di ceretta morbida al miele

spatole

strisce depilatorie

lozioni pre e post trattamento

La cera Mylee rimuove i peli superflui da ogni parte del corpo: gambe, braccia, sopracciglia e ascelle. E funziona sui peli di ogni tipo, proteggendo la pelle, anche la più delicata e sensibile. La ceretta contiene ingredienti naturali, come il Tea Tree oil o albero del tè, famoso per le sue proprietà antisettiche, antibatteriche e calmanti.

Puoi anche regalare la ceretta con il kit completo a qualche amica: di sicuro i doni beauty sono sempre graditi!