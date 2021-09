Le ciglia finte semipermanenti sono perfette per tutte le donne che vogliono avere subito uno sguardo più profondo e ottenere risultati che durano a lungo nel tempo. Usare tutti i giorni il piegaciglia può essere decisamente noioso e spiacevole, mentre questi trattamenti danno risultati che si vedono subito e garantiscono la massima efficacia giorno dopo giorno.

Avere ciglia lunghe, folte e curve è il sogno di ogni donna. Soprattutto per chi le ha molto rade, chi le ha molto chiare e vorrebbe avere qualcosa di più accattivante. Il mascara volumizzante da solo non è sufficiente. Mentre le ciglia finte semipermanenti garantiscono uno sguardo profondo con una sola applicazione. E per mesi.

I trattamenti permanenti o semi permanenti come le extension sono l’ideale da fare anche a casa e non solo dall’estetista. Garantiscono un allungamento per chi vuol e un effetto naturale e un infoltimento per chi invece cerca uno sguardo molto profondo. Le ciglia finte semipermanenti possono essere sintetiche, vere, in fibra di seta o in altre materie prime sicure, certificate e ipoallergeniche. A seconda del materiale scelto, ovviamente, il prezzo cambia.

Attenzione, però, perché le extension per le ciglia non sono adatte a tutte le donne: se hai le ciglia troppo corte o troppo deboli potresti peggiorare la situazione. Anche perché la colla potrebbe non riuscire ad attecchire bene a ciglia che non riescono a sorreggere il peso di quelle finte.

Oggi ti proponiamo cinque kit per avere ciglia finte semipermanenti sempre perfette con risultati che durano a lungo, che puoi comodamente acquistare su Amazon, magari con prezzi in offerta.

Kit permanente per ciglia, per l’estensione delle ciglia professionale

Fonte foto da Amazon

Lucky Cat propone il suo kit di laminazione per le ciglia innovativo, per arricciarle e rendere gli occhi più grandi e più luminosi. Per un effetto che dura 6-8 settimane, senza dover usare ogni giorno il piegaciglia.

Il kit è ipoallergenico ed è realizzato con ingredienti sicuri e di altissima qualità, che non irritano gli occhi. Ingredienti naturali che si prendono contemporaneamente cura del tuo sguardo, per un effetto davvero invidiabile. Un kit per il lifting delle ciglia che permette di avere sguardi più accattivati, a un prezzo davvero molto interessante.

Le ciglia, inoltre, continueranno a sollevarsi per tre mesi dopo la prima cura sul rivestimento delle ciglia.

Set L’olash per il sollevamento delle ciglia

Fonte foto da Amazon

M Maskpro presenta il set L’Olash per il sollevamento delle ciglia, per dargli un aspetto naturale e riempire lo sguardo con una soluzione unica e sicura. Senza usare il piegaciglia ogni giorno, questo kit è l’ideale per rendere più piene le ciglia.

Gli ingredienti sono di altissima qualità e la formula di allungamento delle ciglia è stata studiata insieme a farmacologi professionisti. Per una soluzione ideale sia per l’uso professionale sia per l’uso domestico.

Il kit comprende al suo interno una lozione permanente, una lozione di fissaggio, una lozione nutriente, un detergente, una colla per le ciglia, cinque pad in silicone, tre applicatori a Y, 10 micro spazzole, cinque cerotti cosmetici, 10 scovolini. Facile da usare, per un curling istantaneo in soli 9 passi.

L’effetto dura fino a 8 settimane e ci vuole meno di un’ora per l’applicazione.

Lictin kit per le ciglia

Fonte foto da Amazon

Il marchio di bellezza Lictin propone il suo kit per il lifting permanente delle ciglia, un trattamento professionale ideale in salone e anche a casa. La confezione comprende la colla per le ciglia, l’ammorbidente, l’agente di fissaggio, il liquido nutriente, il liquido detergente, il pennello per ciglia e altri indispensabili accessori.

Il kit sfrutta un metodo innovativo per tenere le ciglia arricciate e rendere lo sguardo più profondo e naturale, per occhi subito più grandi e più belli. Prima di utilizzare il prodotto è bene pulire le ciglia e la pelle, seguendo con estrema attenzione le istruzioni riportate sulla confezione.

Lashes ciglia con clip, magnetiche: set professionale

Fonte foto da Amazon

Per ciglia magnetiche e dall’effetto 3D, ecco delle belle ciglia finte con effetto naturale, ultra sottili, con clip per ciglia. I materiali sono di altissima qualità e permettono di avere risultati assolutamente perfetto. Un trattamento che è facile da applicare e che non dà fastidio. È come se fossero le tue, non sentirai la differenza.

Per uno sguardo più ampio e più luminoso, le ciglia finte magnetiche non richiedono colle o adesivi e si applicano con un semplice gesto. La loro formula innovativa riduce il rischio di irritazione agli occhi, prevenendo tanti disturbi diversi. Il kit comprende tutto il necessario per essere subito bellissime.

Lashes kit per allungamento ciglia, kit di strumenti completi ciglia finte con custodia

Fonte foto da Amazon

Ed ecco un altro kit per l’allungamento delle ciglia, completo di strumenti contenuti all’interno di una custodia comoda da portare e avere sempre con sé. Il kit comprende sei diverse ciglia finte, colla per le ciglia, liquido per la pulizia delle ciglia, pompa ad aria per un’asciugatura più rapida, pettine per le ciglia, due pinzette, uno specchio, dischetti di cotone e altri utili attrezzi necessari per l’applicazione.

Gli ingredienti sono di alta qualità, per ciglia molto sottili e durevoli nel tempo, che sembrano naturali e vere. Per soddisfare ogni esigenza, le ciglia hanno diverse dimensioni. Sono ipoallergeniche e sicure.

Prenditi sempre cura della tua bellezza.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: