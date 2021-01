Cipria, tutte le ragioni perché devi rivalutarla e usarla più spesso

Cipria: perché utilizzarla? Se vi state ponendo questa domanda, in questo articolo scoprirete perché questo elemento del make up è così necessario alla nostra bellezza.

Regala un incarnato perfetto e consente di combattere il fastidioso effetto lucido. Ma i suoi vantaggi sono molto altri e ve li spieghiamo subito.

Cipria, perché utilizzarla ancora oggi?

Sono molte le donne che hanno smesso di utilizzare la cipria preferendo un make up viso fatto solo di fondotinta, blush e illuminanti. E il perché è piuttosto sconosciuto.

Si pensa, infatti, che questo prodotto sia diventato obsoleto, quando invece rappresenta ancora un must have del nostro beauty case. I suoi utilizzi, infatti, sono tantissimi e ci permettono di risolvere un sacco di problemi legati al make up.

Cipria: i motivi per utilizzarla ancora, oggi e domani

La cipria, oltre ad essere uno dei cosmetici più antichi e usati al mondo, è probabilmente anche quello che ci può creare maggiori difficoltà a causa di quella texture polverosa e apparentemente secca, motivo per il quale le pelli più aride tendono a non utilizzarla più.

C’è poi chi per scelta, decide di non utilizzare la cipria, forse perché non ancora non ha sfruttato a pieno i sensazionali poteri di questo prodotto beauty.

Ci sono però alcune situazioni in cui vi raccontiamo della cipria e del perché utilizzarla come elemento indispensabile per il make up e la beauty routine.

Fissa il make up, rende omogeneo l’incarnato e combatte l’effetto lucidi

Se le vostre domande sono relative alla cipria e al perché utilizzarla, vi forniamo tutte le risposte. Questo prodotto beauty, infatti, è utilissimo per fissare il make up e per dargli una durata a lunga tenuta.

Inoltre, una passata di cipria sul visto, a base ultimata, consente di avere un perfezionamento dell’incarnato che risulta, già dall’applicazione, uniforme e omogeneo.

E infine, ma non meno importante, combatte quel fastidioso effetto lucido della pelle che comprare durante la giornata. Per ottenere un effetto omogeneo e uniforme, la cipria diventa indispensabile e, se pressata bene sulla pelle, ci permette di conservare il make up per tutto il giorno.