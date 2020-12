State cercando una soluzione che vi consenta di avere un make up impeccabile e duraturo? La risposta sta nel fissare l’ombretto con il primer e vi spieghiamo come.

La soluzione per un make up occhi duraturo: fissare l’ombretto con il primer

Forse avete già sentito parlare di questo magico prodotto, ma non lo avete ancora utilizzato. Male, male. Scegliete il migliore sul mercato o comunque quello che più corrisponde alle vostre esigenze e poi via, di corsa davanti allo specchio a realizzare il trucco perfetto.

Il segreto della durata di un make up occhi sta nel fissare un ombretto con il primer, per far sì che questo duri tutto il giorno senza sciogliersi o rovinarsi. Vi sembra un’utopia? provare per credere.

Make up occhi: ecco come realizzarne uno

Una volta scelto il vostro primer e il colore di ombretto che accompagnerà il make up del giorno dobbiamo procedere con l’applicazione, che vi anticipiamo risulta essere molto semplice.

Alla stregua di una qualsiasi pittura sul muro, così si stende il prodotto sulla palpebra. Il consiglio è quello di sceglierne uno privo di oli, formulato quindi appositamente per gli occhi, in modo da ottenere dei risultati sorprendenti.

Prima di fissare l’ombretto con il primer, versate una goccia di prodotto sulla palpebra e stendetela con il dito o con un pennello. Lasciate asciugare per qualche secondo prima di procedere con l’applicazione dell’ombretto.

Consigli per un trucco perfetto

Qualora il make up occhi non fosse troppo elaborato, vi consigliamo di lasciare lo sguardo come l’ultimo step del vostro make up. In caso contrario, invece, ci consigliamo di fissare l’ombretto con il primer già da subito, così da evitare che i residui del prodotto possano rovinare il resto del make up.

Se i colori che avete scelto sono piuttosto accesi e importanti, controbilanciate con un gloss trasparente o con un rossetto nude. Et voilà: siete pronte per uscire.