Come scegliere la fragranza per lei in poche semplici mosse

Scegliere la fragranza giusta per una donna non è un’impresa “facile”, dal momento che il profumo rappresenta la personalità della persona a cui è destinato, il suo stile e la sua “essenza”. Peraltro ci sono parecchi fattori da considerare come la tipologia di fragranza, le note aromatiche e l’intensità del profumo stesso.

Ciò nonostante, oggi, scopriremo come trovare la fragranza perfetta per una donna a cui si tiene molto, che sia essa una compagna, una mamma o un’amica. Lo faremo condividendo alcune curiosità sul mondo delle fragranze da donna in modo tale da semplificare la scelta e trovare quella più adatta con poche semplici considerazioni a cui prestare attenzione. Siamo certi che questa guida vi sarà di grande aiuto. Scommettiamo?

Impariamo a distinguere le fragranze

Le fragranze si distinguono principalmente in base alla loro composizione. Esistono tre tipi di fragranze: note di testa, note di cuore e note di fondo. Le prime sono i profumi iniziali che si sentono quando si spruzza il profumo, cioè le note più leggere e volatili. Le note di cuore, invece, sono il focus del profumo e si sviluppano una volta che le note di testa si sono dissolte; sono più forti e persistenti delle note di testa. Infine le note di fondo sono quelle che rimangono dopo che il profumo è evaporato. Sono le note più persistenti e sono solitamente scelte tra profumazioni di base come muschio, ambra o legni.

Le fragranze, inoltre, si distinguono anche in base alla loro famiglia olfattiva. Esistono diverse famiglie agrumate, floreali, orientali, legnose, speziate e gourmand tra cui scegliere a seconda del tipo di donna a cui intendiamo fare un regalo. Le fragranze appartenenti alla stessa famiglia olfattiva, tra l’altro, hanno note simili e possono essere mescolate tra loro per creare nuove fragranze dalle quali, per l’appunto, nasce il profumo. Ricordiamo anche che ogni fragranza ha una sua intensità, che può variare di molto, e, quindi, quelle più leggere sono adatte per l’uso quotidiano, mentre le fragranze più intense sono ideali per le occasioni speciali o serate importanti.

Carattere e personalità: quanto contano per la scelta del profumo?

La scelta della fragranza perfetta per lei deve considerare anche stile e personalità. Per esempio se si sta facendo un regalo a una persona energica e allegra andrà benone una fragranza fresca e frizzante. Se ci si riferisce a una donna più posata e sofisticata, invece, andremo a scegliere una profumazione più intensa e, magari, dolciastra o talcata.

Un’altra cosa da tenere in considerazione è l’occasione per cui si desidera regalare il profumo: se si tratta di un regalo romantico, infatti, una fragranza delicata e sensuale potrebbe essere la scelta perfetta. Nel caso di un regalo per un’occasione diversa, come un compleanno o una laurea, un profumo più deciso potrebbe rivelarsi più adatto.

Un’altra cosa da tenere in mente, infine, è la stagione durante la quale acquistiamo il regalo. In estate, per esempio, una fragranza fresca e leggera potrebbe essere più adatta, mentre in inverno si andrà a scegliere una fragranza più calda e avvolgente.