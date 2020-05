Come usare la vaselina per la cura del corpo Come usare la vaselina per la cura del corpo? Ecco tutti gli utilizzi che possiamo fare di questo prodotto naturale efficace

La vaselina è un ottimo prodotto per la cura di ogni parte del corpo. E non solo. Sono tanti gli utilizzi che possiamo fare di questo prodotto efficace e naturale. Scopriamo insieme come possiamo usare ogni giorno la vaselina: siete pronti a scoprirlo?

Si può ad esempio usare la vaselina per evitare che il rossetto macchi i denti.

Passate prima un po’ di vaselina per proteggere il vostro sorriso da macchie di rossetto.

Prima di passare lo smalto sulle vostre unghie, inumidite la cuticola con la vaselina.

E lo sapevate che la vaselina si può usare anche come detergente per rimuovere ogni traccia di trucco dal viso?

Potete anche passarlo in quelle parti del corpo dove la pelle è più spessa, come i gomiti e le ginocchia, per renderla più morbida.

Se avete macchiato i vestiti con il trucco, niente paura perché la vaselina, applicata con un panno umido, aiuta a rimuovere ogni macchia.

Per piedi più morbidi, applicate un po’ di vaselina la sera e poi andate a dormire, lasciando agire tutta la notte, applicando sopra un paio di calzini per non sporcare le lenzuola. La mattina dopo avrete la pella liscia, morbida e fresca.

La vaselina aiuta anche a prevenire le doppie punte nei capelli. Basta applicare sulle punte una piccola quantità di prodotto.

Volete dare brillantezza al vostro viso? Prima del trucco, applicate un po’ di vaselina sugli zigomi.

La vaselina può anche aiutare le ciglia a crescere più forti e più lunghe.

La vaselina sblocca anche le cerniere incastrate.

E rende più resistente la fragranza del profumo. Basta applicare un po’ di vaselina nelle parti del corpo dove andremo ad applicare il profumo.

Prima di inserire un orecchino, strofinate il lobo dell’orecchio con la vaselina.

Vaselina e sale marino sono un ottimo scrub.

Quando avete il raffreddore, applicate la vaselina intorno alle narici per evitare arrossamenti.

Un batuffolo di cotone bagnato nella vaselina aiuterà a rimuovere i segni dell’usura dalle scarpe di vernice.