Consigli di bellezza ecologici Consigli ecologici di bellezza: così potrai salvare l'ambiente e prenderti cura di te

Sempre più consumatrici consapevoli oggi scelgono di acquistare prodotti cosmetici privi di sostante tossiche, una scelta questa che rispetta l’ambiente ma che ci aiuta anche a prenderci cura al meglio della nostra pelle.

Make up biologico e naturale

Il make up biologico ed ecologico comprende tutti quei prodotti che impiegano materiali naturali, sia nella loro composizione che nel packaging. In questi cosmesi in teoria, non troverete mai prodotti con metalli pesanti, parabeni o altri prodotti derivati dal petrolio che possono essere dannosi per la pelle.

Un esempio classico sono le cosiddette matite per gli occhi, la maggior parte delle quali causa irritazione alle palpebre e alle aree vicine all’occhio. Per evitare tali effetti, i negozi di cosmetici biologici offrono tantissime soluzioni biologiche e naturali.

Consigli di bellezza naturale

Come scegliere i cosmesi giusti in quest’ottica? Il primo consiglio è quello di usare prodotti che abbiamo già prima di acquistarne altri in maniera ossessiva, compulsiva e insensata. Naturalmente, controllate sempre la data di consumo che solitamente non supera i 30 mesi.

Poi occorre prestare attenzione alle etichette: cercate certificazioni organiche e di commercio equo, fate una ricerca per capire da dove provengono gli ingredienti e assicuratevi che il prodotto non sia stato testato sugli animali.

Non dimenticate inoltre di guardare il packaging. Nel settore beauty non è facile, se non impossibile, acquistare prodotti sfusi, tuttavia sono molte le aziende che lavorano per ottenere imballaggi minimi, realizzati con materiali riciclati, biodegradabili o addirittura privi. Un esempio è dato da Lush, che prepara i suoi prodotti solidi, affinché possano restare senza imballaggio.

L’arte (e l’aiuto) del riciclo

E ora tocca a voi. Dal momento in cui avete scelto di utilizzare solo cosmetici bio e naturali, è opportuno anche cambiare le vostre abitudini quotidiane, come ad esempio riciclare i packaging e i vasetti dei prodotti vuoti, ma non solo. Ci sono molte aziende che aderiscono al programma “ricicla e compensa”, che prevede un premio, come sconti o regali, se si riporta indientro la confezione di prodotto vuota.