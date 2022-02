Una buona crema depilatoria non deve mai mancare nel nostro beauty, per avere una pelle sempre liscia in modo rapido, veloce, sicuro e duraturo, almeno per una settimana. Si tratta di un metodo di depilazione rapido e veloce, molto pratico e anche economico. In pochi minuti possiamo rimuovere i peli superflui da ogni parte del corpo: gambe, braccia, ascelle, zona bikini, viso.

La depilazione con crema o con schiuma depilatoria è da intendersi come un metodo chimico di rasatura del pelo. Tramite una sostanza, l’acido tioglicolico, rompe il legame chimico che tiene il pelo attaccato al follicolo, permettendone la rimozione. Si taglia il pelo in modo chimico e tutto il procedimento dura davvero pochissimi minuti. Facile da usare, in commercio le creme depilatorie sono moltissime e di solito specifiche per le diverse parti del corpo.

Le creme costano da un minimo di circa 5 euro a un massimo di 15 euro. Non crea assolutamente dolore, è facile da applicare e da rimuovere e i risultati si vedono subito. Grazie agli ingredienti solitamente contenuti all’interno, le creme depilatorie garantiscono morbidezza e idratazione, oltre che una profumazione intensa.

Su Amazon trova la crema depilatoria migliore che fa per te.

Depilzero Crema Depilatoria Viso, 50ml

Fonte foto da Amazon

Depilzero propone la sua crema depilatoria specifica per il viso, un prodotto per la cura della persona certificato e sicuro, anche per i tipi di pelle più sensibili e delicati. Il prodotto è disponibile in una formulazione molto dolce, per eliminare i peli superflui dal viso. Piacevolmente profumata, la crema è ricca di proteine e olio di jojoba, che proteggono e idratano la pelle in profondità durante e dopo la depilazione.

La confezione contiene anche una spatolina da usare per poter applicare la crema sulla superficie da depilare e le istruzioni per poter usare il prodotto in tutta sicurezza. Mai sfregare troppo con la spatolina o superare il tempo di posa. Sciacquare con cura dopo l’applicazione.

Veet Crema Depilatoria Silk e Fresh Technology Pelli Normali, 200ml

Fonte foto da Amazon

Da Veet, invece, ecco la crema depilatoria Silk e Fresh Technology, per pelli normali, nella confezione da 200 ml. Una crema depilatoria che agisce anche sui peli più corti, garantendo sempre una pelle liscia e profumata. La crema per pelli normali contiene fior di loto e fragranza di gelsomino. Il tempo di applicazione è compreso tra i 3 e i 6 minuti, che non devono mai essere superati.

Il risultato dura per una settimana, con una pelle liscia e profumata. La pelle appare curata, liscia come la seta e morbida, anche nel momento della ricrescita. Si può usare per gambe, braccia, ascelle e zona bikini.

Lycia Perfect Touch Crema Depilatoria per Pelli Normali – 50 ml

Fonte foto da Amazon

Da Lycia ecco la crema depilatoria Perfect Touch per pelli normali, nella confezione da 50 ml. Per un viso assolutamente liscio e privo di peli superflui. Una formula arricchita con olio di argan che garantisce proprietà elasticizzanti e antiossidanti, per una pelle liscia e morbida più a lungo.

La texture è molto morbida e si applica e rimuove in maniera molto semplice. Non ha coloranti ed è dermatologicamente testato per essere tollerato da tutte le pelli e altamente sicuro.

Vichy Crema Depil Calofila 150

Fonte foto da Amazon

Vichy è un marchio che dà fiducia a tutte le donne, dall’alto dei suoi anni di esperienza. Vichy Crema Depil Calofila garantisce una depilazione rapida con un prodotto che si stende facilmente e si rimuove altrettanto facilmente. Il consiglio è di seguire la modalità di applicazione senza superare mai il tempo di posa previsto. La formulazione è delicata ed è ideale per pelli sensibili,

Sally Hansen Hair Remover Creme For Face With Vitamin-E

Fonte foto da Amazon

Sally Hansen Hair Remover è una crema depilatoria per il viso, arricchita con vitamina E per prendersi cura della pelle del volto durante e dopo la depilazione. Elimina i peli superflui dal viso in modo duraturo, sicuro, senza dolore o irritazione, lasciando la pelle pulita, fresca, morbida. La formula è arrichita con vitamina E, che ammorbidisce e rende la pelle più nutrita i n profondità, ma anche di altri ingredienti naturali che ritardano la crescita del pelo.

La crema depilatoria può essere utili in molti casi, quando altri metodi di depilazione non possono essere utilizzati. Scegliamo solo prodotti sicuri e certificati, ne va della salute della pelle.