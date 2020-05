Crema antirughe fai da te efficacie, economica e 100% naturale Crema antirughe fai da te, da realizzata con soli 4 semplici e naturali ingredienti

Il sogno di tutte le donne è trovare una crema antirughe che sia efficace, ma soprattutto economica e 100% naturale. I trattamenti per il viso che troviamo oggi nei supermercati sono molto costosi e poco proficui. Ma noi vi proponiamo una semplicissima ricetta fai da te, da realizzare con soli 4 naturali ingredienti facili da reperire. Questa crema renderà la vostra pelle liscia e luminosa. Ecco a voi la procedura.

Ogni donna, per l’inesorabile avanzamento dell’età ha la necessità di usufruire di alcuni prodotti. Come correre ai ripari? Eccovi una crema antirughe fai da te che vi permetterà di idratare la vostra pelle, e attenuare le rughe presenti sul vostro viso!

Per questa efficacie crema serviranno questi 4 semplici e naturali ingredienti:

2 cucchiaini di vaselina



1 tuorlo d’uovo



1 cucchiaino di miele



1 cucchiaino di olio di oliva (o mandorle)



Ecco come realizzarla: scaldate, per pochi minuti, la vaselina a bagnomaria per scioglierla completamente. Una volta liquida, togliendola dal fuoco aggiungete il miele, il tuorlo dell’uovo e l’olio.

Con una spatolina o un cucchiaio di legno mescolate il tutto fino al raggiungimento di una crema liscia e omogenea. Così la vostra crema antirughe è pronta per l’uso. Visto! Veloce e semplice.

Questo trattamento non è aggressivo ed è indicato anche per la zona delicata del contorno occhi, eccellente anche per il decolleté e per il collo. Questa crema fai da te agisce in profondità su tutto il viso, ridefinisce i contorni, rimpolpandoli, per ottenere un effetto lifting. Dura nel tempo e cura le imperfezioni. Per un effetto istantaneo, per ritrovare in poco la freschezza e la giovinezza di un tempo, basterà applicare quotidianamente la crema.

Si consiglia di conservare il trattamento visto anti age nel frigo, lontano da zone calde e la luce diretta del sole e di conservare la crema in un recipiente ben chiuso.

Il trattamento viso dovrà essere applicato sul volto con movimenti circolari, lasciandola in posa per almeno 30 minuti, fino al completo assorbimento, ed è preferibile usarlo sia la mattina che la sera. Una volta che il prodotto si è asciugato, bisognerà passare un panno impregnato di acqua tiepida sul viso. Noterete subito che la vostra pelle sarà più levigata e rampollata.