Creme corpo aromatiche: ecco quali scegliere I migliori ingredienti incontrano il corpo: ecco il rituale di bellezza per l'estate

Fiori, frutti esotici e mediterranei, piante aromatiche: le creme corpo rappresentano l’alternativa profumata e ideale alle fragranze e ai profumi durante l’estate. Questi prodotti infatti sono nutrienti, idratanti e profumati, cosa regalare di meglio alla nostra pelle in occasione delle giornate più calde?

Le creme corpo, oltre a rappresentare un valido alleato per la nostra pelle, durante tutto l’anno, sono anche una valida alternativa ai profumi. Ideali quindi per chi non ama spruzzare sulla propria pelle le fragranze in estate ed evitare così eventuali irritazioni dovute al caldo e al sudore.

Le creme corpo più estive contengono ingredienti di stagione sia mediterranei sia tropicali: agrumi, fiori bianchi, gelsomino, erbe aromatiche, fico e uva per chi ama gli aromi del Bacino Mediterraneo, mango, ananas, guaranà, tè per chi ama quelli più esotici.

E a proposito di profumi esotici, la tradizione orientale in questo caso può trasformare la nostra crema corpo in un momento di armonia e equilibrio tra corpo e mente. Mentre gli ingredienti pregiati di queste antiche ricette penetrano nelle pelle, donando un’idratazione profonda, noi possiamo rilassarci, proprio come se fossimo le protagoniste di antichi rituali.

E di creme ce ne sono per tutti, da quelle con la texture cremosa o quelle leggere che coccolano e accarezzano la pelle, veri e propri elisir di bellezza che regalano emozioni e profumi che sembrano provenire da tutto il mondo, per momenti di benessere senza pelle.

Per chi soffre il caldo invece, e la stagione più calda, ecco che in aiuto arrivato le creme rinfrescanti, delle quali l’effetto può essere potenziato con la conservazione in frigorifero: texture delicate e di facili assorbimento che rendono la pelle morbida e idratata, pronta ad assorbire tutti i benefici dei trattamenti per il corpo e per favorire e preservare l’abbronzatura.

Nella scelta delle creme da utilizzare per l’estate, il consiglio è quello di scegliere quelle dalle molte proprietà che aiutano la pelle a mantenere la sua elasticità e compattezza: le vitamine, tra cui la C, i polifenoli dell’uva che hanno un’azione anti-ossidante, complessi che aiutano a mantenere la luminosità epidermica, o la cold cream, un ingrediente scandinavo altamente idratante.