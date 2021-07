Le creme solari migliori non devono mancare nella nostra trousse dei prodotti beauty che portiamo in vacanza. Per essere protette al 100% dai raggi solari, non dobbiamo dimenticare che la protezione è assolutamente fondamentale. La pelle di tutto il corpo deve essere preservata da problemi che a lungo andare potrebbero essere pericolosi per la nostra salute.

La crema solare deve sempre essere applicata ogni volta che ci esponiamo al sole. Prima di uscire di casa per andare al lavoro ricordiamoci di applicare un prodotto con filtro protettivo sulle zone più esposte, come viso, mani, braccia e piedi. E anche quando andiamo al mare applichiamo la crema prima di arrivare in spiaggia, così da essere protette sempre.

Se ti stai chiedendo quali sono le creme solari migliori da scegliere per proteggersi, ecco alcuni consigli d’acquisto per trovare magari qualche offerta su Amazon.

Crema solare e idratante Roc, SPF 50

Foto Amazon

Dalla ricerca e dall’esperienza Roc ecco lo spray solare per il corpo con fattore di protezione 50+. Un prodotto di altissima qualità arricchito con glicerina, per proteggere la pelle e idratarla in profondità. La texture vellutata e non grassa permette un rapido assorbimento senza lasciare alcun residuo.

Il prodotto Roc propone una combinazione di filtri UVA e UVB utile per evitare i danni solari, prevenendo anche l’invecchiamento precoce della pelle, rughe, rilassamento, macchie. La crema lascia una pelle vellutata, idratata e protetta sempre, tutto il giorno.

Nivea Sun Spray solare, protezione e idratazione FP 20

Foto Amazon

Nivea propone ogni estate i suoi solari ideali per proteggere la pelle di tutta la famiglia. Protect & Hydrate è lo spray per la protezione immediata e 48 ore di idratazione. La crema protegge la pelle dai raggi UV, mantenendo l’equilibrio del microbiona. Mentre la formula idratante protegge ogni centimetro di pelle da scottature e invecchiamento precoce.

La protezione solare Nivea è arricchita con vitamina E e resiste al contatto con l’acqua. Inoltre la formula biodegradabile garantisce un prodotto privo di filtri UV contenenti microplastiche e sostanze nocive.

Garnier Ambre Solaire – Crema solare Golden Protect SPF 20

Foto Amazon

La crema solare Golden Protect Ambre Solaire è l’ideale per chi è alla ricerca di un prodotto protettivo delicato ed efficace. L’Oreal Paris propone una texture efficace per essere assorbita con rapidità, senza lasciare alcuna traccia. E tutto il corpo è perfettamente protetto dai potenziali danni nocivi dei raggi solari.

La protezione SPF 20 è media, quindi ideale per chi ha la pelle scura e già abbronzata. Ricordiamo di scegliere sempre il fattore di protezione migliore per le nostre necessità.

Eucerin Crema Viso Solare

Foto Amazon

Per chi vuole un volto sempre protetto da ogni raggio del sole, ecco Eucerin Crema Viso Solare, con SPF 50, per una protezione massima. È un prodotto specifico per il viso grazie ai filtri molto alti che proteggono la pelle in modo delicato. La crema previene anche l’invecchiamento cellulare. Dona un’abbronzatura delicata e sicura.

La crema garantisce una protezione ad ampio spettro da raggi UVB e UVA, sfruttando filtri fotostabili con tinosorb S, licocalcone A, acido glicirretico. Previene scottature, rughe, foto invecchiamento cutaneo ed è resistente all’acqua.

Crema idratante senza oli protezione solare 35 Neutrogena

Foto Amazon

Neutrogena presenta la sua innovativa crema idratante senza oli con protezione solare 35, che sfrutta la tecnologia Helioplex. Ideale per l’uso quotidiano, non ostruisce i pori grazie alla sua texture assolutamente delicata. È un prodotto consigliato dai dermatologi con protezione solare UVA e UVB.

Aiuta a proteggere la pelle ed è l’ideale per chi ha la pelle grassa. L’idratazione dura a lungo, così come la protezione dal sole. Un prodotto che aiuta a prevenire i segni prematuri dell’invecchiamento cutaneo, con una formula ipoallergenica priva di olio e profumazioni.

Equilibra crema solare per bambini all’aloe con protezione SPF 50+

Foto Amazon

Per proteggere la pelle dei bambini, Equilibra ha pensato a una crema solare specifica per proteggere la loro epidermide, più delicata e bisognosa di attenzioni. Addio a scottature ed eritemi solari, grazie alla combinazione di filtri UVA e UVB e al complesso filtrante Prosun-UV Complex, dall’alta fotostabilità, che migliora la durata della protezione.

Contiene Aloe Vera Equilibra al 40%, che idrata e rinfresca, ma garantisce anche un potenziamento della protezione. Inoltre all’interno è contenuto un complesso idratante naturale di latte di mandorle, opunzia e vitamina E. Perfetto per la pelle delicata dei bambini grazie all’alta percentuale di ingredienti di origine naturale.

Crema Solare Protezione Attiva Pelli Ipersensibili Collistar

Foto Amazon

Il marchio italiano Collistar propone la sua crema solare protezione attiva per pelli ipersensibili, con texture ultra morbida, water resistant ad alta protezione solare. Delicata sulla pelle, si assorbe con facilità e dona bellezza e benessere con un solo gesto. La formula innovativa contiene estratto di Opunzia della Sicilia, ricco di flavonoidi, mucillagini, polisaccaridi e vitamine.

La multiprotezione cellulare è garantita grazie alla luteina, alla vitamina E e a un biosaccaride che lenisce i problemi derivanti da processi infiammatori. È consigliabile riapplicare con frequenza la protezione.

L’Oréal Paris Sublime Sun Cellular Protect

Foto Amazon

Per chi ama una protezione sicura e ottimale, ecco L’Oréal Paris Sublime Sun Cellular Protect, un prodotto arricchito con filtri Mexoryl SX e UVA e con estratti di gelsomino e vitamina E, anti ossidanti contro i radicali liberi. La formula è ipoallergenica, quindi è l’ideale per chi ha la pelle sensibile.

Agisce in profondità contro i danni che il sole potrebbe provocare sulla pelle.

Bilboa Kit Protezione Solare Con Latte Burrocacao

Foto Amazon

Per chi vuole avere sempre a portata di mano una crema solare per il corpo, una crema per il viso e anche un doposole, con protezioni alte ed elevate, ecco Bilboa Kit Protezione Solare Con Latte Burrocacao. Tre prodotti altamente idratanti, per un prodotto privo di alcol e ricco di vitamina C che migliora le naturali difese della pelle.

I prodotti sono resistenti all’acqua e la protezione solare è ideale anche per le pelli sensibili. Mentre il doposole prolunga l’abbronzatura grazie al complesso Idrabronze con burro di Karitè.

Beer Cream, crema protettiva alla birra per viso e corpo

Foto Amazon

Infine, per chi ama la birra, ecco la crema abbronzante Beer Cream, nata dalla ricerca lr wonder company. Insieme all’alga dorata (laminaria ochroleuca extract), la birra dona alla tintarella una colorazione unica, garantendo una protezione SPF 30, fattore medio con filtro minerale, adatto a tutti i tipi di pelle.

La crema protegge dal sole e idrata in profondità, prevenendo scottature e invecchiamento cutaneo precoce. L’abbronzatura risulta dorata e profumata. E dura più a lunga. Non contiene parabeni.

E tu quale crema solare sceglierai per la tua estate?