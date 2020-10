Depurare la pelle per una skin-care perfetta

Depurare in profondità la pelle del viso è il primo passo per mantenerla sana e levigata ogni giorno.

Residui di trucco, smog e tossine, infatti, accumulandosi sulla superficie dell’epidermide tendono a ostruire i pori della pelle provocando spesso l’insorgenza di irritazioni, brufoli e punti neri.

La strategia più efficace per assicurare alla pelle luminosità, idratazione e morbidezza è optare per una perfetta pulizia quotidiana da effettuare con i prodotti giusti, specifici per rispondere alle principali esigenze del proprio tipo di pelle.

Riti quotidiani

Una pelle luminosa e perfetta, non segnata da imperfezioni e inestetismi è sempre il risultato di una buona routine di cura quotidiana praticata in modo attento e con costanza.

Questo è il primo segreto per ottenere, nel lungo termine una significativa riduzione di brufoli, arrossamenti e punti neri.

La migliore skin-care quotidiana prevede alcuni semplici ma essenziali passaggi elencati di seguito.

Dilatare i pori . Ottimo l’uso del vapore che apre i pori preparando la pelle a ricevere al meglio qualsiasi trattamento di bellezza successivo.

. Ottimo l’uso del vapore che apre i pori preparando la pelle a ricevere al meglio qualsiasi trattamento di bellezza successivo. Purificare la pelle . Una buona detersione parte da prodotti mirati e mai aggressivi. Praticare periodicamente un’esfoliazione delicata aiuta a purificare in profondità l’epidermide liberandola da tossine e cellule morte e stimolando il rinnovamento cellulare.

. Una buona detersione parte da prodotti mirati e mai aggressivi. Praticare periodicamente un’esfoliazione delicata aiuta a purificare in profondità l’epidermide liberandola da tossine e cellule morte e stimolando il rinnovamento cellulare. Restringere i pori . Mai saltare questo passaggio applicando un tonico astringente ed emolliente che renda la pelle più fresca e luminosa.

. Mai saltare questo passaggio applicando un tonico astringente ed emolliente che renda la pelle più fresca e luminosa. Idratare. Sempre e comunque con un prodotto specifico che agisca ad hoc per rispondere al meglio alle necessità individuali della propria pelle.

Eliminare brufoli e punti neri

Nonostante si effettui ogni giorno una buona pulizia della pelle è possibile che talvolta compaiano piccoli brufoli e imperfezioni. Come comportarsi in questo caso?

L’uso periodico ma mai eccessivo di maschere ad azione purificante aiutano a prevenire e a risolvere il problema. Anche una dieta equilibrata e varia contribuisce a far ottenere una pelle elastica, sana e luminosa.

Molti antiossidanti naturali contenuti in frutta e verdura agiscono nell’organismo contrastando la progressiva perdita di elasticità a cui sono sottoposti i tessuti e influendo anche sull’aspetto dell’epidermide.

Consiglio preziosi

Vita sana, dieta bilanciata, attività fisica, durata e qualità del sonno sono tutti fattori che aiutano a mantenere la pelle fresca e radiosa tutti i giorni.

Oltre a ciò, i giusti trattamenti cosmetici favoriscono un’epidermide pura e vitale.

Bene l’uso periodico dello scrub, capace di eliminare tutte le impurità rimuovendo punti neri e brufoli sottopelle.

Ottimo anche l’uso di una crema mirata al trattamento della pelle impura, come la crema per i punti neri di Garnier che completa una linea di prodotti specifici per tutte le esigenze della pelle grassa e impura. Grazie alla presenza del carbone attivo, il prodotto agisce in modo mirato ed efficace senza aggredire la pelle e mantenendola pura in profondità.