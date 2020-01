Detox dopo Natale, come ritrovare la bellezza perduta Come detox dopo Natale, che ne dite di ritrovare la bellezza perduta con una serie di consigli beauty preziosissimi?

Detox dopo Natale. Questa la parola d’ordine che sembra rimbombare in ogni casa. Perché dopo gli eccessi delle feste di fine anno, a gennaio dobbiamo ricominciare alla grande ritornando a prenderci cura di noi. Facciamo dei buoni propositi e cerchiamo di mantenerli. Anche quando si tratta di ritrovare la bellezza perduta e anche il benessere smarrito.

Abiby, talent scout di prodotti must have nel mondo beauty, propone 5 step per una beauty routine che ci permetterà di riprenderci dopo le lunghe vacanze invernali che ci hanno messo decisamente a dura prova.

Depurare e decongestionare la pelle del viso

Il freddo, ma anche un’alimentazione non troppo corretta e le ore piccole che abbiamo fatto durante le feste di fine anno possono aver messo a dura prova la pelle del nostro viso. Possiamo fare delle maschere, anche fai da te, a base di limone, agrumi e argilla verde per eliminare le tossine e il sebo in eccesso, in caso di pelle grassa. Invece se avete la pelle secca usate yogurt, miele e argilla bianca.

Truccarsi poco

La pelle ha bisogno di una tregua. Riduciamo al massimo il make up per farla respirare e ritrovare il suo equilibrio. E usiamo solo prodotti a base di vitamine A, C ed E, con proprietà antiossidanti per incentivare la produzione di collagene.

Mangiare meglio

Preferite cibi leggeri che aiutino l’organismo a depurarsi. L’acqua non deve mancare, così come i cibi detossinanti: agrumi, carni bianche, pesce magro, verdura come i finocchi. E via libera alle tisane!

Fare attività fisica

Ovviamente in base alle proprie esigenze, alla propria età e al proprio stato di salute. Possiamo andare a correre o fare yoga, ma anche solo camminare.

Dedicarsi del tempo

Lo sappiamo, siete tutti ritornati al lavoro. Ma ritagliatevi un po’ di tempo per voi stessi!