Alzi la mano chi non conosce ancora i dischetti struccanti lavabili. Ecologici, sicuri, comodi, pratici, sono dei dischetti di cotone e spesso fibra di bambù utili per truccarci e struccarci e per passare sul viso latte detergente e tonico. Uno strumento fondamentale per la nostra routine di bellezza.

Su Amazon possiamo trovare tanti dischetti di cotone già pronti all’uso. Chi è pratica con il fai da te può realizzarli a partire da un pezzo di panno adatto, mentre chi non ha tempo, non ha manualità o non ha voglia, ecco tante soluzioni già pronte.

Il pianeta ringrazia, così evitiamo tanti rifiuti in bagno: addio ai dischetti di cotone o al cotone buttato via ogni giorno mattina e sera. I dischetti si usano e si mettono a lavare in lavatrice. Una volta asciugati al sole, sono di nuovo pronti per l’uso. Da conservare rigorosamente nella loro borsetta contenitrice, per il massimo dell’igiene.

Ecco la nostra selezione di dischetti struccanti lavabili da acquistare online o da regalare.

Sinutan®, Maxi dischetti struccanti lavabili in microfibra, riutilizzabili con borsa contenitrice, Ideale per la pulizia di tutti i tipi di pelle

Fonte foto da Amazon

Da Sinutan ecco i maxi dischetti struccanti riutilizzabili in microfibra, ideali per ogni tipo di pelle. Per una pulizia profonda e delicata dal make up e non solo, ecco dei dischetti che eliminano ogni impurità, che potrebbero ostruire i pori e irritare la pelle.

Il trucco si rimuove facilmente bagnando i dischetti, disponibile in una confezione da quattro con due dischetti struccanti, uno bianco e uno rosa, un dischetto nero con l’aggiunta di carbone di bambù ideale per rimuovere il trucco più resistente e un dischetto nero con fibre lunghe e sottili per le zone più sensibili. Si possono lavare in lavatrice nel sacchetto a rete messo a disposizione.

Dischetti struccanti lavabili in bambù

Fonte foto da Amazon

Dallo store di Bambaw su Amazon, ecco i dischetti struccanti riutilizzabili e lavabili in bambù, nella pratica confezione da 16 pezzi. Ecologici e adatti a ogni tipo di pelle, il set include quattro dischetti per lo scrub del viso e 12 dischetti struccanti morbidi. Così da detergere ed esfoliare la pelle con delicatezza, anche nelle zone più sensibili.

Dimensioni ridotte, per uno strumento pratico da aver sempre con sé. Dispone anche di un sacchetto di cotone per il lavaggio e la conservazione. Sono l’ideale per tutti quanti, durano a lungo e proteggono il pianeta.

Dischetti struccanti riutilizzabili, 16 pezzi, in cotone ecologico e fibre di bambù, per pelli sensibili

Fonte foto da Amazon

Lo store Ecotravel Internacional, invece, propone i suoi 16 dischi riutilizzabili per struccarsi in cotone ecologico e fibre di bambù, ideali per pelli sensibili perché molto morbidi. Rimuovono ogni traccia di trucco, crema e maschere velocemente, anche nelle zone più delicate. Sono realizzati con materiali ecologici di alta qualità e sono venduti in una confezione riciclabile al 100%.

Grazie al loro utilizzo si riducono sprechi e rifiuti, consentendo il recupero delle piantagioni di cotone. 8 dischetti sono in cotone e 8 in cotone e fibre morbide di carbone di bambù ecologiche, con texture vellutata e diametro di circa 8 centimetri.

Greenzla – Dischetti struccanti lavabili (20 pezzi) con sacchetto contenitore lavabile e scatola rotonda per lo stoccaggio, in cotone organico di bambù

Fonte foto da Amazon

Dallo store di Greenzla su Amazon ecco il pacco da 20 dischetti utili per struccarsi e che si possono riutilizzare, semplicemente lavandoli in lavatrice. Così possiamo sostituire i dischetti di cotone monouso, con altri riutilizzabili che possono durare per anni. Sono delicati e si possono conservare in un contenitore apposito. Nel pacco è contenuto anche il sacchetto di cotone biologico per lavarli in lavatrice. Gli struccanti naturali si possono usare su ogni tipo di pelle, anche quella dei bambini, che è più delicata. Sono in cotone biologico, biodegradabili ed eco friendly. Inoltre sono conformi ai rigorosi standard Oeko-Tek.

Dischetti struccanti lavabili in bambù – 20 morbidi dischetti struccanti riutilizzabili in bambù e cotone con sacco contenitore – Cuscinetti per struccare per il vViso e per gli occhi, ecologici e Zero Waste

Fonte foto da Amazon

Da Cusmay i dischetti struccanti lavabili in bambù, nella confezione da 20 pezzi. I dischetti hanno diversi gradi di durezza, per togliere il make up o per rimuovere il trucco. Sono realizzati in carbone di bambù, ideale per pulire la pelle con ingredienti al 100% naturali. Si possono usare anche sulla pelle delicata dei bambini. E si lavano comodamente in lavatrice, facendoli asciugare al sole: sono igienici e sicuri. I dischetti sono biodegradabili al 100% e compostabili. Quando tra molti anni si rovineranno si possono gettare nell’umido.

Dischetti struccanti lavabili in bambù riutilizzabili – 16 pezzi per la pulizia del viso e scrub, Spugnette per il make up zero waste

Fonte foto da Amazon

Infine Waabbi, sul suo store fornitissimo su Amazon, presenza una confezione da 16 dischetti struccanti lavabili e riutilizzabili, 100% eco friendly e plastic free, in bamboo e cotone, per una fibra ecologica prima vi materie plastiche. Anche il packaging è completamente ecologico. Nella confezione troviamo 12 dischetti struccanti morbidi per l’uso quotidiano e 4 esfolianti per lo scrub. Resistenti e pratici, durano a lungo nel tempo. Si possono lavare in lavatrice e poi, una volta asciutti, conservare nei sacchetti inclusi nel set. Per chi ama la sostenibilità, ma vuole anche prodotti certificati dai migliori test di laboratorio.

Buona pulizia del viso con i migliori dischetti struccanti lavabili da lavare e riutilizzare più volte. Il pianeta (e anche il portafoglio) ringrazia.