Ecco come è cambiata l’immagine di queste 10 donne “mal curate” e i risultati sono incredibili "Non esiste una donna brutta, ma solo mal curata", dicono gli esperti. Ecco come è cambiata l'immagine di queste 10 donne "mal curate", i risultati sono incredibili

“Non esiste una donna brutta, ma solo mal curata”, dicono gli esperti. Ed è una realtà che ogni donna, anche se ha un’alta fiducia in se stessa, non disdegna sentirsi dire quanto è bella o quanto bene si porta gli anni. Ma è anche vero che saper vestire e sistemarsi con un certo taglio di capelli, un mix di vestiti e combinazioni di colori e un trucco adeguato per ogni occasione, è un’arte che di solito è riservata solo ad alcuni privilegiati.

È proprio il dono che Konstantin Bogomolov, consulente d’immagine e analista di moda della Lettonia, ha il dono di mettere in risalto il meglio di tutti.

La sua fama mondiale lo ha catapultato come esperto nel sollevare l’autostima alle persone che vogliono una sua consultazione, ma assicura che non si dedica a trasformare l’immagine dei suoi clienti, ma semplicemente mette in evidenza la loro versione migliore.

Le trasformazioni di immagine di Bogomolov alludono alla frase: “Vestiti per il lavoro che desideri, non per quello che hai.” Bogomolov afferma che gli viene spesso chiesto come cambiare con successo la propria immagine di sé, a cui risponde che questo non dovrebbe essere l’obiettivo finale.

«Il compito principale di uno stilista non è CAMBIARE, ma trovare l’immagine del cliente… L’immagine è la persona stessa; abbigliamento, capelli e trucco sono solo strumenti con cui un designer di immagini lavora per aiutare la sua personalità a manifestarsi più chiaramente”, ha detto il consulente di immagine.

Ecco alcune delle sue opere spettacolari. Sarai stupito!

1. INÉS, 26 ANNI, RESPONSABILE



2. NADEZHDA, 69 ANNI, IN PENSIONE

3. GITA, 33 ANNI, MANAGER … SEMBRA QUALCUN ALTRO!

4. MARINA, 57 ANNI, IN PENSIONE

5. NADEZHDA, 44 ANNI, CONTABILE … WOW! IL CAMBIAMENTO È FANTASTICO!



Insegna anche ai suoi studenti a trattare ogni persona con rispetto e delicatezza, nel tentativo di rivelare la sua vera essenza attraverso la valorizzazione della propria immagine. E le opere dei suoi studenti non sono da meno. Eccone alcuni:

6. JOLANTA, 53 ANNI, IMPRENDITRICE



È incredibile come saper abbinare vestiti, colori e un buon taglio di capelli la fa sembrare un’altra persona. Soprattutto, l’importante è che un’immagine adeguata rafforzi l’autostima il che influenza il modo in cui ci relazioniamo con gli altri.

7. ANDINA, 62 ANNI, DIPENDENTE PUBBLICO



8. TATIANA, 54 ANNI, CASALINGA



9. NATALIA, 47 ANNI, INSEGNANTE



10. NATALIA, 38 ANNI, INSEGNANTE DI SCUOLA

Se pensi che una buona scelta di abiti, stili, colori e un buon taglio di capelli faccia la differenza, facci sapere qual è stata la tua trasformazione preferita.