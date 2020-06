Extensions capelli sì o no? Chioma perfetta, anche in spiaggia e in vacanza, con le extensions

Extensions sì o no? La tentazione è forte, soprattutto ora che la bella stagione è alle porte, perché tra bagni in mare e capelli asciugati al vento, chi ha voglia di perdere tempo per farsi la piega? La soluzione? Le extensions.

Questa aggiunta di capelli alla nostra chioma, ha un sacco di vantaggi, primo tra tutti la tenuta, perfetta anche dopo una sessione di allenamento in palestra, oppure dopo una giornata al mare. E a proposito della spiaggia, quante di voi sono preoccupate proprio per la cura dei capelli durante l’estate?

Lo sappiamo bene noi donne, che sole, vento, aria di mare e salsedine possono rovinare i capelli e quindi rendere la piega estiva davvero faticosa. Ecco perché, l’applicazione delle extensions, purché siano di qualità, può migliorare davvero il look di tutte noi in estate. Optando infatti per un prodotto di qualità, state pur certo che neanche l’acqua salata del mare, o il cloro della piscina potrà rovinare i vostri capelli.

Vige sempre la solita regola del sciacquare quanto prima i capelli per eliminare ogni residuo di cloro o di sale. L’alternativa? Prendervi cura dei vostri capelli, corti e lunghi che siano, con i prodotti giusti. Portare con voi sempre uno spray idratante per la chioma da spruzzare durante le lunghe giornate sotto il sole o al mare e infine, risciacquare i capelli dopo ogni bagno in acqua salata o in piscina.