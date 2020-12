Quante volte aprendo il beauty case abbiamo dovuto fare i conti con la triste realtà dell’eyeliner secco? Magari proprio quello che più ci piaceva, il nostro preferito.

E quante volte, in preda alla disperazione, lo abbiamo gettato via? Quello che è fatto è fatto, ma non fatelo più perché questo prodotto, nonostante le condizioni, si può recuperare. Vi spieghiamo come!

Eyeliner secco: i trucchi per recuperare il prodotto e continuare a utilizzarlo, ancora un po’

Benedetto sia chi ha inventato questo prodotto, quello che ci consente di applicare un tratto nero, intenso e deciso ai nostri occhi e di creare uno sguardo da vera femme fatale.

Tuttavia, chi ama truccarsi gli occhi, avrà già sperimentato il problema di questo prodotto, tanto bello quanto delicato. L’eyeliner secco, infatti, è una delle più grandi scocciature delle beauty addicted.

Il nero diventa grigio, il tratto non è più deciso e la linea è frammentata: ecco che il nostro make up occhi è compromesso. Ancora per poco, però, perché stiamo per mostrarvi i segreti che salveranno il vostro eyeliner secco.

Come ridare vita a un prodotto apparentemente da buttare

Prima di buttare un eyeliner secco, provate questi trucchi per riportare in vita il prodotto. Il primo consiglio che vi diamo è quello di utilizzare qualche goccia di struccante per occhi, mescolarla con il prodotto, e provare ad utilizzarlo.

Il secondo consiglio, invece, prevede l’utilizzo di qualche goccia di olio di Argan o di mandorle dolci, l’importante è che sia naturale. In questo caso, però, non mettete le gocce direttamente nel barattolo ma intingete con il pennello nell’olio.

Ultimo trucco è quello che prevede l’utilizzo dell’acqua calda. Per recuperare l’eyeliner secco, introducete il barattolo in un sacchetto ermetico e immergetelo in acqua fumante e tiratelo fuori.